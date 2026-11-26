Wszystko wskazuje na to, że nowym prezesem Europejskiego Banku Centralnego zostanie Pablo Hernández de Cos. Jeśli jego nominacja zostanie formalnie zatwierdzona, zastąpi Christine Lagarde, która ustąpi ze stanowiska w lutym – informuje CNN, powołując się na anonimowe źródło. Według rozmówcy stacji ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w grudniu podczas posiedzenia Rady Europejskiej.

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Po raz pierwszy przedstawiciel Hiszpanii obejmie najwyższe stanowisko w EBC, którego zadaniem jest utrzymywanie inflacji pod kontrolą w 21 państwach posługujących się wspólną walutą. Od momentu powstania w 1998 r. instytucja ta miała czterech prezesów.

Czytaj więcej Banki Szefowa Europejskiego Banku Centralnego odejdzie ze stanowiska Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego odejdzie ze stanowiska 7 lutego 2027 roku - poinformował EBC w komunikacie.

Nowy prezes EBC przed trudnymi wyzwaniami

Christine Lagarde, która objęła stanowisko w październiku 2019 r., ogłosiła w ubiegłym miesiącu, że ustąpi osiem miesięcy przed końcem kadencji, aby móc swobodniej wypowiadać się na tematy wykraczające poza politykę pieniężną – przypomina CNN.

De Cos był wcześniej prezesem Banku Hiszpanii, a obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), instytucji powszechnie określanej mianem „banku centralnego banków centralnych”. Będzie musiał zmierzyć się z inflacją, która obecnie wynosi 4 proc., czyli dwukrotnie więcej, niż wynosi cel inflacyjny EBC.

Obejmie stanowisko w okresie nasilających się zawirowań na rynku obligacji, szczególnie we Francji, gdzie wysoki poziom zadłużenia grozi kryzysem finansów publicznych w drugiej co do wielkości gospodarce Unii Europejskiej. Dotychczas EBC pozostawiał rozwiązanie problemów budżetowych francuskiemu rządowi, jednak może zostać zmuszony do interwencji, jeśli gwałtowny wzrost rentowności obligacji zagrozi stabilności innych europejskich gospodarek.

Zmiany w kierownictwie Europejskiego Banku Centralnego

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował na platformie X, że państwa członkowskie strefy euro osiągnęły porozumienie w sprawie nominacji na kluczowe stanowiska w EBC.

Macron wyraził zadowolenie z wyboru „zrównoważonego trio, które będzie służyć stabilności i dobrobytowi strefy euro – z Pablo Hernándezem de Cosem na stanowisku prezesa oraz Laurence Boone i Markusem Brunnermeierem w zarządzie EBC”.

Laurence Boone jest francuską ekonomistką, kierującą pionem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Santandera we Francji. Markus Brunnermeier jest niemieckim ekonomistą i profesorem Uniwersytetu Princeton.