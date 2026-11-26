Po dziewięciu miesiącach wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem Iran wprowadza kolejne środki oszczędnościowe. Władze wycofują popularne subwencje, m.in. na chleb i benzynę, ograniczają dostęp do programów pomocowych oraz rezygnują z planowanych podwyżek wynagrodzeń.

Reklama Reklama

Kryzys gospodarczy w Iranie. Masud Pezeszkian zapowiada racjonowanie energii

Jak informuje „Washington Post”, pogłębiający się kryzys gospodarczy skłonił prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana do wygłoszenia w niedzielę orędzia, w którym zapowiedział racjonowanie energii elektrycznej.

– Tej zimy Iran czekają trudności – oświadczył prezydent. Wyjaśnił, że przerwy w dostawach prądu będą trwały do dwóch godzin dziennie, jednak wraz z nadejściem zimy mogą się wydłużyć.

Czytaj więcej Gospodarka Blokada morska USA sparaliżowała eksport irańskiej ropy Amerykańska flota całkowicie odcięła eksport irańskiej ropy z Zatoki Perskiej – donosi portal „Times of Israel”, powołując się na opinię dziennika...

W październiku miliony Irańczyków straciły dostęp do bonów żywnościowych. Rząd wprowadził je w styczniu, po masowych protestach związanych ze spadkiem siły nabywczej mieszkańców kraju.

Iran jeszcze przed wybuchem wojny zmagał się z dwucyfrową inflacją. Zdaniem Hadiego Kahalzadeha, ekonomisty z amerykańskiego Uniwersytetu Brandeisa, kondycja gospodarcza kraju jest obecnie najgorsza od wielu dekad.

Ekspert szacuje, że w wyniku amerykańskiej blokady irańskich portów oraz zniszczeń infrastruktury spowodowanych działaniami wojennymi PKB Iranu może się w tym roku skurczyć o 4–6 proc.

Amerykańska blokada portów Iranu. Teheran traci miliardy dolarów miesięcznie

Po fiasku negocjacji dotyczących zawieszenia broni Stany Zjednoczone wznowiły w lipcu blokadę irańskich portów. Według „Washington Post” od tego czasu Teheran tracił miesięcznie od 3 do 4 mld dolarów dochodów.

W sierpniu amerykański minister finansów Scott Bessent zapowiedział na łamach „Financial Times” przeprowadzenie „ekonomicznego D-Day” przeciwko Iranowi, określając to posunięcie jako „największą finansową ofensywę” przeciwko wrogowi Stanów Zjednoczonych w historii.

Zdaniem Kahalzadeha niektóre sektory irańskiej gospodarki pozostają jednak w stosunkowo dobrej kondycji mimo sankcji nałożonych przez administrację Donalda Trumpa. Ekonomista uważa, że same restrykcje nie doprowadzą do gospodarczej zapaści Iranu, który pomimo blokady nadal eksportuje ropę naftową drogą lądową do sąsiednich państw.

– Iran ma nadal szansę przetrwania – ocenił Kahalzadeh, zastrzegając, że będzie to „kosztowne przetrwanie”.