W czwartek niemiecki poseł CDU Klaus-Peter Willsch ujawnił koszt utworzenia pierwszego ośrodka dla nielegalnych imigrantów z UE. Jak przekazał, Niemcy, Austria, Dania, Grecja i Holandia zamierzają przeznaczyć początkowo na ten cel 5 mln euro.

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Jak zauważyła agencja dpa, poseł podał tę kwotę podczas debaty w Bundestagu poświęconej budżetowi niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych. Była to pierwsza publiczna informacja na temat planowanych nakładów na realizację projektu w Rwandzie.

W listopadzie Niemcy wraz z czterema innymi krajami Wspólnoty poinformowały o rozpoczęciu negocjacji z władzami Rwandy w sprawie utworzenia na jej terytorium ośrodków dla migrantów, którym odmówiono prawa do azylu. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia pierwsi migranci mogliby zostać przewiezieni do afrykańskiego państwa już w 2027 roku.

Ośrodek dla nielegalnych migrantów w Rwandzie budzi sprzeciw w Niemczech

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt podkreślił, że planowane placówki będą działać w zgodzie z unijnymi przepisami, a ich funkcjonowanie ma uwzględniać standardy ochrony praw człowieka i odbywać się przy współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

Inicjatywa pięciu państw wywołała jednak spór w niemieckiej koalicji rządzącej pod przewodnictwem kanclerza Friedricha Merza. Socjaldemokraci, którzy współtworzą rząd, ponownie zgłosili w czwartek zastrzeżenia wobec planu. Krytycznie oceniają go również opozycyjne partie Zielonych i Lewicy.

Przedstawiciel Zielonych Leon Eckert określił projekt mianem „organizowanego przez państwo handlu ludźmi”. Z kolei deputowany Lewicy Dietmar Bartsch zarzucił rządowi, że podejmuje współpracę z prezydentem Rwandy Paulem Kagame, którego oskarżył o autorytarne sprawowanie władzy.