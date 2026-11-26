W chińskim Kantonie testowane są autonomiczne taksówki powietrzne, które mogą przewozić pasażerów bez udziału pilota. W Pekinie natomiast nowe technologie wykorzystywane są do kontroli wyposażenia hangarów i obsługi technicznej samolotów.

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Chiny testują latające taksówki. Pasażerowie nie mogą przejąć sterów

Jak informuje Euronews, jeden z takich lotów odbył Yang Zhao, dziennikarz chińskiej telewizji CGTN. Elektryczny pojazd porusza się po zaprogramowanej wcześniej trasie. Nie ma drążka sterowniczego, a pasażerowie nie mogą samodzielnie kierować maszyną.

Producentem latających taksówek jest chińska firma EHang. Wang Zhao, jeden z dyrektorów operacyjnych przedsiębiorstwa, podkreśla znaczenie uzyskania przez firmę pierwszego certyfikatu zdatności do lotu, który wyznaczył kierunek dalszego rozwoju technologii.

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Nowoczesne rozwiązania wdrażane są również w przedsiębiorstwie AMECO, utworzonym przez chińskie linie lotnicze Air China i niemiecką Lufthansę.

W pekińskim hangarze każde narzędzie wykorzystywane przez pracowników obsługi technicznej jest oznakowane elektronicznie. Rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko pozostawienia wyposażenia na pokładzie samolotu podczas prac serwisowych.

Hou Bo, inżynier odpowiedzialny za narzędzia i wyposażenie, zwraca uwagę, że pozostawienie narzędzia w samolocie może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.