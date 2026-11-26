W „FAZ” czytamy, że w zależności od sposobu liczenia można wskazać 50, 72, a nawet 100 dni, w których Trump lub członkowie jego administracji zapowiadali nowe cła-zmieniali ich wysokość lub wycofywali się z wcześniejszych zapowiedzi.

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„Frankfurter Allgemeine Zeitung” o cłach Donalda Trumpa: Dni świstaka skończą się w styczniu

„Po raz kolejny rynki i kraje objęte cłami reagują szokiem, po raz kolejny krytycy kwestionują zasadność prawną przedstawianych argumentów i ponownie wskazuje się, że Trump w ten sposób jeszcze bardziej napędza inflację, która była jedną z głównych przyczyn porażki wyborczej Republikanów (w wyborach połówkowych do Kongresu USA – red.) na początku listopada” – czytamy w „FAZ”. Dziennik zastrzega przy tym, że „po raz kolejny nie wiadomo, co ostatecznie zostanie wdrożone”.

W ocenie niemieckiego dziennika „motywy Trumpa można łatwo wyjaśnić”. „Po niepowodzeniu w wojnie z Iranem, w obliczu zadłużenia, zarzutów korupcyjnych oraz utrzymującego się sprzeciwu wobec (jego) polityki deportacyjnej cła są jedynym narzędziem, jakie pozostało Trumpowi, by demonstrować zdolność do działania” – czytamy.

„FAZ” wyraża nadzieję, że „dni świstaka wreszcie dobiegną końca w styczniu, gdy demokraci przejmą większość w Kongresie”. Zastrzega przy tym, że „minie trochę czasu, zanim będą mogli przeforsować nowe przepisy ograniczające władzę administracji”.

Czy następca Donalda Trumpa utrzyma jego cła?

Niemiecka gazeta ostrzega jednak, że nawet po zakończeniu kadencji Trumpa „nie jest przesądzone, że cła szybko znikną”. „Po pierwszej kadencji Trumpa jego następca Joe Biden utrzymał wiele ceł wprowadzonych przez swojego poprzednika” – przypomina „FAZ”.

„W przypadku (filmu) »Dzień świstaka« z Billem Murrayem widz przynajmniej wiedział z góry, że po 101 minutach pojawią się napisy końcowe. W przypadku ceł Trumpa końca nie widać” – podsumowuje autor komentarza w niemieckiej gazecie.