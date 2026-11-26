Na odbywające się od kilkunastu tygodni regularne loty samolotów transportowych algierskich Sił Powietrznych nad terytorium Polski zwracają uwagę platformy branżowe, które śledzą ruchy samolotów. Maszyny te poruszają się korytarzami powietrznymi m.in. nad Włochami, Chorwacją, Węgrami, Słowacją, Białorusią, Ostatnia taka maszyna wleciała w polską przestrzeń powietrzną w poniedziałek.

Reklama Reklama

W ostatnich dwóch miesiącach odbyło się co najmniej kilkanaście takich lotów do Rosji i z Rosji. Na polskim niebie głównie pojawiają się samoloty transportowe C-130 Hercules oraz produkcji rosyjskiej Ił-76MD.

Czy te statki powietrzne łamią sankcje, które obejmują statki powietrzne Federacji Rosyjskiej?

Wojsko wydaje zgody na przeloty z Białorusi i Rosji

– Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie jest organem właściwym do wydawania zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej i lot obcych wojskowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej – tłumaczy nam Agnieszka Sokół, rzeczniczka ULC. Dodaje, że takie decyzje podejmuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Armia wydaje zezwolenie na przelot na podstawie wniosku złożonego przez placówkę dyplomatyczną danego państwa, w którym wskazane są m.in. cel misji, trasa oraz obecność ładunków niebezpiecznych.

Mjr Ewa Złotnicka z wydziału prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych informuje „Rz”, że Dowódca Operacyjny wydaje zgody na przeloty zagranicznych wojskowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej, w tym również statków powietrznych Algierii, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.

– Wnioski o zgodę na przelot przekazywane są do Dowództwa Operacyjnego RSZ przez właściwe przedstawicielstwa dyplomatyczne państw, na ujednoliconym formularzu stosowanym w państwach Unii Europejskiej. Zawierają one informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury, w tym dotyczące charakteru lotu oraz przewożonego ładunku. Tego rodzaju przeloty realizowane są regularnie i mogą być związane m.in. z zadaniami transportowymi, przedsięwzięciami międzynarodowymi czy wizytami – tłumaczy major Ewa Złotnicka. Dodaje, że jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne, a przekazane informacje, w tym dotyczące przewożonego ładunku, „nie wskazują na występowanie przesłanek uzasadniających odmowę”, zgoda na przelot jest wydawana.

Wojsko i służby radiolokacyjne monitorują każdy przelot takiej maszyny.

MSZ: samoloty z Algierii nie transportują broni do Rosji

MSZ zwraca uwagę, że sankcje międzynarodowe nie obejmują Algierii, a loty odbywają się po uzyskaniu odpowiednich zgód dyplomatycznych i wojskowych. MSZ potwierdza, że z oficjalnych deklaracji służb algierskich wynika, że tymi samolotami nie są przewożone materiały niebezpieczne.

Z informacji, które resort spraw zagranicznych otrzymał z Ambasady Algierii w Polsce oraz Ambasady RP w Algierii wynika, że strona algierska informuje o przewożonym ładunku, a przeloty „służą realizacji rutynowych dostaw papieru zabezpieczonego oraz banknotów, oraz przeprowadzenia serwisu samolotów, a nie w celu realizacji dostaw do Rosji uzbrojenia lub amunicji przez Algierię”.

Biuro Mediów MSZ wskazuje, że „takiego podejrzenia nigdy nie sygnalizowali Polsce natowscy sojusznicy, nad których terytorium również realizowano przeloty”. Resort dyplomacji przypomina, że Algieria nie produkuje broni (poza małokalibrową wyłącznie na własny użytek) i w związku z tym nie jest w stanie jej eksportować, „natomiast od wielu lat kupuje sprzęt radziecki, a później rosyjski”. Urzędnicy MSZ wskazują nam, że „nie tylko rosyjskie, ale także ukraińskie zakłady świadczą usługi serwisowe sprzętu radzieckiego/rosyjskiego na rzecz Algierii”.

Algieria posiada własną państwową mennicę Hôtel des Monnaies. Nie znaleźliśmy informacji, aby zamawiała produkcję banknotów lub papierów wartościowych u rosyjskiego państwowego przedsiębiorcy spółki Goznak, który je drukuje m.in. dla innych państw np. Jemenu, Angoli.

Resort dyplomacji dodaje, że Polska rozwija obecnie relacje z Algierią, czego wyrazem była wizyta w tym kraju w kwietniu wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, wraz z wiceministrem aktywów państwowych oraz przedstawicielami Grupy Azoty i Orlenu.

„Szczególnie obiecujące są ekonomiczne perspektywy współpracy z Algierią: wymiana handlowa notuje stały wzrost i w 2025 r. osiągnęła blisko 1 mld dol. Warto dodać, iż wymiana ta charakteryzuje się znaczącą nadwyżką po stronie polskiej. Współpraca z tym krajem jest realizowana ze świadomością jej kontaktów z Rosją i importu przez nią uzbrojenia z tego państwa, tak jak jest to w przypadku innych naszych partnerów z tzw. Globalnego Południa, w tym krajów Północnej Afryki” – dodaje Biuro Mediów i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.