Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej krytycznie skomentował plany budżetu unijnego na lata 2028–2034. W czwartek i piątek w Brukseli trwają dyskusje nad jego kształtem.

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- Budżet staje się instrumentem politycznym, bo warunkowość obejmuje całą jego strukturę, wszystkie jego części – mówił. - Może to przełożyć się na najróżniejsze, nie mające żadnej merytorycznej podstawy decyzje odnoszące się do całego budżetu – mówił.

Skrytykował także, że budżet został zmniejszony, w szczególności na Wspólną Politykę Rolną i polityki spójności.

Kaczyński napisał list do Tuska

- Proponujemy uchwałę Sejmu, która wzywa rząd do sprzeciwiania się albo przez powołanie koalicji, albo poprzez zastosowanie weta wobec tego rodzaju decyzji. One są skandaliczne i są wyrazem interesów imperialnych głównie jednego państwa, czyli Niemiec – mówił.

Przypomniał, że komisarzem ds. budżetu jest Piotr Serafin. – Dlatego obok tego projektu uchwały mam jeszcze inny dokument, czyli mój list do premiera Tuska w tej sprawie. Nieco bardziej rozbudowany niż ta uchwała – powiedział.

– Tak jest sprawa zapewnień Donalda Tuska, że bardzo dużo może w Unii Europejskiej. I odwołuję się do tego faktu, że jego bliski współpracownik jest w tej chwili głównym twórcą tego budżetu, a przynajmniej powinien być, jeśli nie dał się zdominować – mówił.

Kaczyński: miasteczko przed TK to świetne przedsięwzięcie

Prezes PiS został na konferencji prasowej zapytany o miasteczko protestowe przed Trybunałem Konstytucyjnym.

- Miasteczko jest w tej chwili widocznym, ważnym ośrodkiem sprzeciwu, walki o ochronę polskiej demokracji, polskiej suwerenności i praworządności. Naprawdę, to jest świetne przedsięwzięcie. A że ma różne boczne aspekty, które jednym mogą się podobać, a innym nie, to jest sprawa nie trzecio-, ale 23-rzędna – mówił.

Skrytykował także decyzję o wycofaniu pozwolenia na manifestację na alei Szucha.

- My będziemy bronić prawa do demonstracji, bo jego łamanie to będzie kolejny dowód na to, że w Polsce w błyskawicznym tempie znika demokracja. A jeśli chodzi o to, co zrobił prezydent Trzaskowski, to tylko można powiedzieć, że jeszcze bardziej Bogu dziękujemy, że ten człowiek nie wygrał wyborów prezydenckich - powiedział.

TK finansowane przez BGK. „To jest kabaret”

Kaczyński odniósł się także do planów rządu, by Trybunał Konstytucyjny – po tym, jak Narodowy Bank Polski zawiesił transakcje – był finansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Stwierdził, że rząd „łamie ustawy”.

- W ustawach jest bardzo wyraźnie powiedziane, kto może finansować instytucje państwowe tego typu. A poza tym trzeba pamiętać, że tego rodzaju finansowanie tworzy oczywiste uzależnienie. Trybunał Konstytucyjny ma być uzależniony od rządu. To jest kabaret - ocenił.