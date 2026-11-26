Jak informowaliśmy we wtorek Artur Chodziński (zgodził się na podawanie nazwiska) usłyszał zarzuty obejmujące dwa czyny zabronione i został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.

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Chodziński miał powoływać się na wpływy i przyjąć łapówkę

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała we wtorek, że pierwszy zarzut dotyczy płatnej protekcji. Według prokuratury Chodziński miał przyjąć łapówkę w wysokości prawie 650 tys. zł, a także bilety na mecze, opłacone pobyty w hotelach, noclegi i posiłki. W zamian miał podjąć się pośrednictwa w załatwieniu spraw zmierzających do uniewinnienia lub ułaskawienia określonej osoby, a także doprowadzenia do przyjęcia korzystnych dla giełdy Zondacrypto rozwiązań legislacyjnych dotyczących rynku kryptoaktywów.

Chodziński miał też, według prokuratury, powoływać się na wpływy w Sejmie i Kancelarii Prezydenta RP. W ramach podejmowanych działań miał m.in. przekazywać politykom dokumenty z akt sprawy karnej, w której wskazana osoba występowała jako oskarżony, oraz organizować jej spotkania z posłami.

Prokuratura zarzuca mu również przekazanie 450 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której prezesem zarządu był Zbigniew Ziobro. „Ponadto miał przekazywać posłom i innym osobom uwagi tej osoby dotyczące projektów ustawy o kryptoaktywach. Działania te miały doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości przez wskazaną osobę” – dodała rzeczniczka.

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Drugi zarzut dotyczy wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji. Chodziński miał przekazywać informacje o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Chodziło m.in. o dane dotyczące miejsc zamieszkania i pobytu dziennikarzy TVN24.

„W ocenie prokuratora w sprawie zachodzi ogólna przesłanka do stosowania środka zapobiegawczego w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanych mu czynów, a także szczególne przesłanki uzasadniające zastosowanie wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego, tj. obawa matactwa, realnie grożąca surowa kara i obawa ucieczki” – zaznaczyła prok. Adamiak.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie został w czwartek rozpatrzony pozytywnie. Sąd w całości podzielił argumentację prokuratora. Obrona Chodzińskiego zapowiedziała zaskarżenie tej decyzji.