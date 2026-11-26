Przez Polskę przejdą śnieżyce
Śnieg może się pojawić już w czwartkowy wieczór.
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IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. „Prognozowany przebieg: Spodziewane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej: od 10 do 15 cm, lokalnie nawet do 20 cm!” – czytamy w serwisie X. Ostrzeżenie dotyczy niemal całej północno-wschodniej części Polski oraz południa. Obowiązywać ma od godz. 18:00 w czwartek 26 listopada do godz. 18:00 w piątek 27 listopada.
„Apelujemy o zachowanie ostrożności! Warunki na drogach i chodnikach mogą się pogorszyć. Kierowcy, zdejmijcie nogę z gazu i dostosujcie prędkość do warunków pogodowych” – ostrzega IMGW.
Opady śniegu ustąpić mają w piątek wieczorem. Od soboty przez kilka kolejnych dni nie są już prognozowane. Te w postaci deszczu mają się pojawić dopiero od czwartku 3 grudnia w północno-zachodniej części kraju.
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Intensywnym opadom śniegu towarzyszyć będą w najbliższym czasie również niskie temperatury. Jak wynika z najnowszej prognozy IMGW, w piątek 27 listopada maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od minus 3 st. C na krańcach południowych, przez 0 st. C miejscami w centrum i na południowym zachodzie, do 3 st. C na krańcach północnych.
Nadchodzi ochłodzenie
Jeszcze zimniej zrobi się w weekend. Maksymalne temperatury w sobotę 28 listopada mieścić się będą w przedziale od minus 4 st. C na krańcach południowych i północno-wschodnich, przez minus 1 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 1 st. miejscami na północnym zachodzie. W niedzielę już niemal w całym kraju prognozowane są całodobowe mrozy. Tego dnia termometry wskażą maksymalnie od minus 6 st. C miejscami na południu, przez minus 2 st. C w centrum i na północy, do 0 st. C na północnym zachodzie.
Delikatnego ocieplenia należy spodziewać się od poniedziałku 30 listopada. Wówczas w zachodniej połowie kraju na termometrach zobaczymy od 0 do 3 st. C. Chłodniej nadal będzie w części wschodniej - maksymalnie od minus 5 do minus 1 st. C. Od połowy przyszłego tygodnia temperatur nieco powyżej zera należy spodziewać się już niemal w całej Polsce.
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