- Premier wydał dyspozycję, żeby Bank Gospodarstwa Krajowego zapewniał finansowanie Trybunału Konstytucyjnego, a środki zapewni minister finansów, tak, żeby BGK mógł finansować działalność Trybunału - przekazał Grabiec.

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TK posiada w BGK tzw. konto pomocnicze. – I skoro nie za pośrednictwem NBP, to przez to konto pomocnicze w BGK będzie finansowana działalność Trybunału - dodał.

„Otrzymałem od Premiera Donalda Tuska polecenie zabezpieczenia finansowania Trybunału Konstytucyjnego. Blokada rachunków przez NBP nie może paraliżować państwa. Środki zapewnimy za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Trybunał Konstytucyjny będzie działał” – napisał na X minister finansów Andrzej Domański.

W środę Rada Ministrów przyjęła uchwałę zobowiązującą premiera i ministra finansów do podjęcia „adekwatnych działań w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego”.

Prawna zagwozdka

Finansowanie TK przez BGK może być prawnie problematyczne. Zgodnie z art. 196 ustawy o finansach publicznych obsługę bankową może prowadzić BGK, ale z zastrzeżeniem, że „nie wcześniej niż z dniem przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską waluty euro”. A euro – jak wiadomo – nie mamy.

Jednocześnie przepisy mówią, że minister finansów może dokonać wyboru podmiotu prowadzącego obsługę rachunków bankowych w przypadku niektórych rodzajów rachunków pomocniczych.

Pytanie, czy bieżąca działalność Trybunału Konstytucyjnego może być finansowana z rachunku pomocniczego, a także czy państwo może przelewać na niego pieniądze. Jak mówi bowiem art. 197 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa przez dysponentów są realizowane „z ich rachunków bieżących wydatków ze środków otrzymanych bezpośrednio lub za pośrednictwem rachunku bieżącego wydatków dysponenta nadrzędnego z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa”.

NBP wstrzymuje transakcje TK

16 listopada Narodowy Bank Polski poinformował, że zdecydował o wstrzymaniu realizacji zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny. Bank tłumaczył, że to następstwo konfliktu w TK. Instytucja podkreśliła, że nie jest od rozstrzygania sporów prawnych, musi jednak ustalić, kto może legalnie zlecać operacje na rachunkach Trybunału.

W środę kierująca pracami Trybunału Konstytucyjnego sędzia Anna Korwin-Piotrowska napisała list do Adama Glapińskiego, w którym domaga się przywrócenia możliwości obsługi rachunków bankowych TK.

„Szczególnej pilności wymagają wypłaty wynagrodzeń pracowników, należnych świadczeń sędziów w stanie spoczynku oraz regulowanie zobowiązań publicznoprawnych. Publicznie przedstawione stanowisko Narodowego Banku Polskiego, uzależniające przywrócenie obsługi rachunków od wystąpienia na drogę sądową, jest niemożliwe do spełnienia w świetle obowiązujących przepisów oraz aktualnych aktów organów Trybunału” – podkreśliła Korwin-Piotrowska.

Chaos w Trybunale Konstytucyjnym

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji sejmowej na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Działanie to budzi wątpliwości wielu prawników.

Z tym ruchem nie zgadzają się Święczkowski, pozostali sędziowie TK oraz opozycja. Padają oskarżenia o uzurpację i działania noszące znamiona zamachu stanu na konstytucyjny organ państwa.

Sąd Najwyższy 10 listopada uchylił zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła wtedy, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenie, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.