Od uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, dotyczącej uchylenia immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu, nie przysługuje zażalenie – poinformowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska w komunikacie opublikowanym na stronie TK.

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Trybunał Konstytucyjny. Bez zażalenia na decyzję o immunitecie prezesa Święczkowskiego

„W związku z doniesieniami medialnymi, że w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zostały zarejestrowane „zażalenia” sędziów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2026 r. w sprawie uchylenia im immunitetów (wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej) należy przypomnieć, że na uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wyrażającą zgodę na pociągnięcie sędziego TK do odpowiedzialności karnej przepisy prawa nie przewidują zażalenia” – czytamy w komunikacie na stronie TK.

W komunikacie podkreślone jest, że zakres kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN „nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ Trybunał Konstytucyjny jest odrębnym organem władzy sądowniczej”. Wynikać ma to wprost z art. 196 Konstytucji RP, a ponadto z przepisów ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (art. 20 ust. 1 i art. 23 ust. 1) oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (art. 27a par. 1).

Spór o Trybunał Konstytucyjny i jego przejęcie

Trybunał Konstytucyjny uchylił immunitety prezesa Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów 17 listopada 2026 roku. Wcześniej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do TK kilka wniosków o uchylenie Święczkowskiemu immunitetu. Część znich dotyczyła także zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Generalnej prok. Anna Adamiak, wnioski o uchylenie immunitetu prezesowi Trybunału odnoszą się m.in. do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej oraz ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Wnioski dotyczą okresu, w którym Święczkowski był prokuratorem krajowym (tj. lat 2016–2022).

Prokuratura wnioskuje także o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych. Tego samego dotyczy wniosek ws. sędziego Sochańskiego. Wnioski ws. Święczkowskiego dotyczą także delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy pełnił on funkcję prokuratora krajowego.

Wnioski trafiły do Trybunału 30 października, po tym, jak grupa sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji przejęła kontrolę nad budynkiem TK. Wówczas to Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia najstarsza stażem, zostać miała kierującą pracami TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego oraz jego zastępcy.

Prokuratura skierowała do TK jeszcze jeden wniosek – na początku listopada – dotyczący tym razem przekroczenia przez Święczkowskiego uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem przez Prokuraturę Krajową systemu Hermes.

W ostatni piątek Korwin-Piotrowska poinformowała o odmowie przyjęcia jednego z kilku wniosków w sprawie Święczkowskiego z powodów – jak podała – braków formalnych.