Kwestia ta wynikła w sprawie o zachowek, którego domagała się jedna z osób najbliższych zmarłego od innego bliskiego – jego spadkobiercy.

Sąd okręgowy w maju 2022 r. zasądził od pozwanego na rzecz powódki – z tytułu zachowku – ponad 400 tys. zł z odsetkami od grudnia 2014 r. do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny w Warszawie werdykt utrzymał.

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Brak aktualnej wyceny nieruchomości wpłynął na wysokość zachowku

Powódka uznała, że to zaniżona kwota i w skardze kasacyjnej do SN zarzuciła naruszenie art. 156 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdyż SA nie dysponował aktualną wyceną nieruchomości, które pozwany otrzymał od spadkodawcy i które zalicza się do podstawy, od której ustala się zachowek. Tymczasem zgodnie z art. 995 kodeksu cywilnego wartość przedmiotu darowizny ocenia się według cen z chwili ustalania zachowku.

Według pełnomocnika powódki, adwokata Bartłomieja Szadkowskiego, sądy powinny były zażądać uaktualnienia wyceny tych nieruchomości, których wartość wzrosła o kilkanaście proc.

Ogólne twierdzenie o występującej inflacji i jej wpływie na ceny nieruchomości to za mało

Sąd Najwyższy nie podzielił tego stanowiska, wskazując, że wykorzystanie przez sąd opinii biegłego, mimo braku wymaganej przez art. 156 ust. 4 u.g.n. klauzuli aktualizacyjnej, nie stanowi automatycznie podstawy do uchylenia orzeczenia. Podstawę skargi kasacyjnej stanowi bowiem naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Oznacza to nie tylko konieczność potwierdzenia bezpośredniego bądź pośredniego wpływu uchybienia na rozstrzygnięcie, ale i wykazania, że były to uchybienia tego rodzaju lub wystąpiły w takim natężeniu, że ukształtowały lub mogły ukształtować treść zaskarżonego orzeczenia.

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– Skarżąca nie przytoczyła żadnych skonkretyzowanych twierdzeń, które wskazywałyby na zmianę uwarunkowań prawnych lub innych czynników rzutujących na wysokość szacunku, względnie wskazujących na odmienną wartość nieruchomości. Wykorzystanie przez sąd opinii biegłego, mimo braku wymaganej przepisem art. 156 ust. 4 u.g.n. klauzuli aktualizacyjnej, nie oznacza, że skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Skarżąca ograniczyła się do ogólnego twierdzenia o występującej inflacji i jej wpływie na ceny nieruchomości, co w tej sprawie nie było wystarczające, by przyjąć, że zarzucane SA uchybienie skutkowało oczywistą zasadnością skargi kasacyjnej – wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Roman Trzaskowski.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” prof. Bogudar Kordasiewicz, radca prawny Sprawa ta pokazuje ścisły związek prawa z ekonomią. Zarzucane w skardze kasacyjnej naruszenie polegało na braku aktualizacji operatu nieruchomości przy obliczaniu zachowku. Przekonująco jednak SN wywiódł, że skarga kasacyjna jest „oczywiście uzasadniona” nie wtedy, gdy ewidentnie naruszono przepisy prawa, ale dopiero wówczas, gdy skarżący wykaże, że to naruszenie wywołało istotny skutek w postaci niesprawiedliwego wyroku. Należy zgodzić się z SN, że powołanie się na brak aktualizacji operatu oraz inflację nie jest wystarczające. Wartość konkretnej nieruchomości nie musi bowiem podążać za ogólnymi trendami rynku. Postanowienie jest inspirujące, ponieważ w ciekawy sposób doprecyzowuje standardy, którym powinna odpowiadać skarga kasacyjna.

Sygnatura akt: I CSK 3090/25