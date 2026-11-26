Do szpitali w pobliżu miejsca wypadku trafiły osoby z poparzeniami i objawami zatrucia dymem. Wypadek miał miejsce na obwodnicy w dzielnicy Al-Warrak (to dzielnica Gizy wchodząca w skład kairskiej aglomeracji).

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Zerwany kabel wysokiego napięcia wywołał katastrofę na drodze w Gizie

Na nagraniach z miejsca wypadku, które publikowane są w mediach społecznościowych, widać płomienie i kłęby czarnego dymu unoszące się nad drogą, a także wiele płonących pojazdów.

Władze nie informują, jak doszło do pożaru. Z informacji egipskich mediów wynika, że cysterna przewożąca produkty naftowe przewróciła się, oblewając znajdujące się w pobliżu pojazdy benzyną, która następnie się zapaliła.

Ogień zniszczył co najmniej 27 pojazdów na obwodnicy w Gizie Foto: REUTERS

Prokuratura wszczęła już dochodzenie w sprawie wypadku. Na miejscu tragedii zbierane są próbki DNA, które mają umożliwić zidentyfikowanie ofiar. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że w ogniu zniszczonych zostało 27 pojazdów (samochodów i motocykli).

Do wypadku cysterny doszło po tym, jak tuż przed pojazdem spadł zerwany kabel wysokiego napięcia, w wyniku czego kierowca cysterny stracił nad nią panowanie – informuje egipski dziennik „Al-Ahram”, powołując się na źródła znające kulisy śledztwa w sprawie wypadku. Cysterna przejechała następnie pas zieleni oddzielający od siebie pasy ruchu, przewróciła się i stanęła w płomieniach.

Minister zdrowia Egiptu przejął osobisty nadzór nad udzielaniem pomocy poszkodowanym w wypadku w Gizie

Na miejsce wypadku skierowano 39 karetek pogotowia. Ministerstwo Zdrowia Egiptu poinformowało, że nadzór nad udzielaniem pomocy ofiarom wypadku przejął osobiście minister zdrowia Chalid Abd al-Ghaffar.

Egipski urząd nadzoru finansowego polecił krajowemu funduszowi obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych przyspieszyć wypłatę odszkodowań rodzinom osób, które zginęły w pożarze, oraz rannym. W wydanym po wypadku komunikacie urząd zapowiedział, że jego przedstawiciele skontaktują się z rodzinami ofiar, by dopełnić formalności.

Na egipskich drogach dochodzi do częstych wypadków – w 2025 roku zginęło w nich blisko 6 tysięcy osób, jak wynika z oficjalnych danych, co stanowiło wzrost rok do roku o kilkaset ofiar. Do wypadków dochodzi zarówno ze względu na zły stan pojazdów, jak i lekceważenie przepisów drogowych.