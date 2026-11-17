Do wypadku doszło we wtorek, 17 listopada, w rejonie dworca Praha hlavní nádraží. Dwa pociągi pasażerskie zderzyły się na moście nad ulicą Seifertovą, w pobliżu skrzyżowania U Bulhara w centrum stolicy Czech.

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Według najnowszych informacji czeskich służb ratunkowych rannych zostało 46 osób, z czego cztery odniosły ciężkie obrażenia. Wśród najciężej poszkodowanych są maszyniści obu pociągów, którzy zostali przewiezieni do praskich szpitali.

Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał dziennikarzom, że wśród poszkodowanych nie ma polskich obywateli.

Zderzyły się pociągi CityElefant i RegioFox. Jeden jechał w kierunku Milovic

Jak informuje czeski serwis kolejowy Zdopravy.cz, w wypadku uczestniczyły dwa pociągi regionalne przewoźnika České dráhy, oznaczone numerami Os 9409 i Os 9507.

Były to elektryczny, piętrowy skład CityElefant oraz spalinowy zespół trakcyjny RegioFox. Jeden z pociągów przyjeżdżał z Mladej Boleslavi, natomiast drugi odjeżdżał z Pragi w kierunku Milovic.

Według wstępnych ustaleń oba składy poruszały się z niewielką prędkością. Rzecznik praskiej straży pożarnej Miroslav Řezáč przekazał, że zderzenie nie spowodowało poważnych uszkodzeń.

Nie wiadomo jeszcze, dlaczego oba pociągi znalazły się na tym samym torze. Okoliczności zdarzenia bada czeska inspekcja kolejowa.

Wstrzymano ruch kolejowy w Pradze. Pociągi kierowane na inne dworce

Na miejscu wypadku pracują strażacy, policjanci i zespoły ratownictwa medycznego. Ogłoszono drugi stopień alarmowy, a do akcji skierowano także specjalistyczny pojazd ratowniczy przeznaczony do obsługi zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych.

Głównym zadaniem ratowników było przeprowadzenie segregacji medycznej rannych i udzielenie pomocy osobom wymagającym pilnej hospitalizacji.

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Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Wstrzymano połączenia między dworcem głównym a stacjami Praha-Libeň i Praha-Vysočany. Część pociągów regionalnych kończy lub rozpoczyna kursy na tych stacjach, a niektóre składy dalekobieżne skierowano przez Praha-Holešovice.

Czeskie koleje poinformowały, że pasażerowie mogą korzystać z wybranych połączeń komunikacji miejskiej, w tym metra, tramwajów i autobusów, na podstawie biletów kolejowych.

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Według wstępnych szacunków utrudnienia miały potrwać kilka godzin. Minister transportu Czech Ivan Bednárik określił wypadek jako bardzo poważny.

Do zderzenia doszło w dniu czeskiego święta państwowego, upamiętniającego wydarzenia z 17 listopada 1939 roku oraz początek aksamitnej rewolucji w 1989 roku. Z tego powodu pociągi mogły przewozić mniej pasażerów niż w zwykły dzień roboczy.

W czerwcu 2024 r. w Pardubicach w czołowym zderzeniu pociągu osobowego i towarowego zginęły cztery osoby, a 27 odniosło rany. W listopadzie 2025 r. w zderzeniu dwóch składów pasażerskich w pobliżu Czeskich Budziejowic na południu kraju 40 osób zostało rannych.

Czeska Inspekcja Kolejowa odnotowuje także zdarzenia, w których nie doszło do katastrofy, mimo że składy znajdowały się na tych samych torach. Zadziałały automatyczne systemy ETCS, jednak są one zainstalowane tylko na najważniejszych trasach kolejowych.