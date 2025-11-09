Aktualizacja: 09.11.2025 23:02 Publikacja: 09.11.2025 22:18
Słowackie służby na miejscu zderzenia pociągów
Foto: REUTERS/Radovan Stoklasa
Do zderzenia doszło o godzinie 19.30 na trasie ze stolicy Słowacji do miejscowości Pezinok. Zderzyły się regionalny ekspres REX 1814 jadący z Nitry do Bratysławy oraz dalekobieżny pociąg Ex 620 z Koszyc do Bratysławy – poinformował słowacki państwowy przewoźnik kolejowy Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Media zaznaczają, że miejsce wypadku to jeden z najważniejszych odcinków słowackich linii kolejowych, którym jeżdżą zarówno pociągi krajowe, jak i międzynarodowe.
Słowacka telewizja Markíza podała, że na miejscu wypadku działa obecnie sześć zespołów ratownictwa medycznego oraz dziesiątki strażaków. ZSSK podkreśla, że współpracuje z zarządcą infrastruktury kolejowej ZSR, policją oraz innymi służbami ratunkowymi.
Minister spraw wewnętrznych Matúš Šutaj Eštok, który przybył na miejsce zdarzenia, poinformował, że w wypadku nikt nie zginął. Rannych ma być 11 osób, które przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego w Bratysławie (UNB). Kilkadziesiąt osób odniosło zaś lekkie obrażenia.
Zdarzenie skomentował premier Słowacji Robert Fico. – Wszystkie służby ratunkowe zostały już uruchomione. Życzę poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Ten tragiczny wypadek będzie wymagał również dokładnego śledztwa po zakończeniu akcji ratunkowej, aby ustalić, czy była to awaria techniczna, czy czynnik ludzki, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego wypadku – zaznaczył w rozmowie z mediami.
Fico poinformował także, że w poniedziałek o godzinie 9.00 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie słowackiego rządu, na którym ministrowie przekażą informacje o pierwszych wynikach śledztwa w sprawie wypadku.
Słowacki przewoźnik Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) poinformował, że w związku z wypadkiem występować mogą duże opóźnienia. Ruch kolejowy na odcinku gdzie doszło do wypadku, jest zamknięty w obu kierunkach.
Ivan Bednárik, dyrektor generalny Kolei Słowackich przekazał, że do wypadku doszło prawdopodobnie po tym, jak jeden z maszynistów zignorował czerwone światło.
Do niedzielnego wypadku doszło niespełna miesiąc po poważnej katastrofie kolejowej, do której doszło 13 października. Dwa pociągi ekspresowe zderzyły się wtedy na wschodzie Słowacji przed tunelem w pobliżu miejscowości Jablonov nad Turňou (kraj koszycki). Rannych w wypadku zostało wówczas około 60 osób.
Premier Słowacji Robert Fico przestrzegł wówczas przed zbyt szybkim wyciąganiem wniosków dotyczących okoliczności katastrofy. Według informacji mediów na odcinku, gdzie doszło do wypadku, nie było nowoczesnego systemu bezpieczeństwa ETCS.
