Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Słowacja: Poważne zderzenie pociągów. Są ranni

Niedaleko Bratysławy zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Po wypadku 11 rannych przewieziono do szpitala, a kilkadziesiąt osób odniosło lekkie obrażenia – podają słowackie media.

Publikacja: 09.11.2025 22:18

Słowackie służby na miejscu zderzenia pociągów

Słowackie służby na miejscu zderzenia pociągów

Foto: REUTERS/Radovan Stoklasa

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jakich okolicznościach doszło do zderzenia pociągów na Słowacji?
  • Jakie działania podejmują służby ratunkowe w odpowiedzi na wypadek?
  • Co wiadomo o przyczynach zdarzenia?
  • Jakie inne wypadki kolejowe miały miejsce na Słowacji w ostatnim czasie?

Do zderzenia doszło o godzinie 19.30 na trasie ze stolicy Słowacji do miejscowości Pezinok. Zderzyły się regionalny ekspres REX 1814 jadący z Nitry do Bratysławy oraz dalekobieżny pociąg Ex 620 z Koszyc do Bratysławy – poinformował słowacki państwowy przewoźnik kolejowy Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Media zaznaczają, że miejsce wypadku to jeden z najważniejszych odcinków słowackich linii kolejowych, którym jeżdżą zarówno pociągi krajowe, jak i międzynarodowe. 

Czytaj więcej

Dwa pociągi ekspresowe zderzyły się czołowo na Słowacji
Wypadki
Czołowe zderzenie pociągów pasażerskich na Słowacji. Jest wielu rannych

Zderzenie pociągów na Słowacji. Służby badają przyczyny katastrofy

Słowacka telewizja Markíza podała, że na miejscu wypadku działa obecnie sześć zespołów ratownictwa medycznego oraz dziesiątki strażaków. ZSSK podkreśla, że współpracuje z zarządcą infrastruktury kolejowej ZSR, policją oraz innymi służbami ratunkowymi.

Minister spraw wewnętrznych Matúš Šutaj Eštok, który przybył na miejsce zdarzenia, poinformował, że w wypadku nikt nie zginął. Rannych ma być 11 osób, które przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego w Bratysławie (UNB). Kilkadziesiąt osób odniosło zaś lekkie obrażenia. 

Reklama
Reklama

Zdarzenie skomentował premier Słowacji Robert Fico. – Wszystkie służby ratunkowe zostały już uruchomione. Życzę poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Ten tragiczny wypadek będzie wymagał również dokładnego śledztwa po zakończeniu akcji ratunkowej, aby ustalić, czy była to awaria techniczna, czy czynnik ludzki, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego wypadku – zaznaczył w rozmowie z mediami. 

Fico poinformował także, że w poniedziałek o godzinie 9.00 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie słowackiego rządu, na którym ministrowie przekażą informacje o pierwszych wynikach śledztwa w sprawie wypadku. 

Słowacki przewoźnik Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) poinformował, że w związku z wypadkiem występować mogą duże opóźnienia. Ruch kolejowy na odcinku gdzie doszło do wypadku, jest zamknięty w obu kierunkach. 

Ivan Bednárik, dyrektor generalny Kolei Słowackich przekazał, że do wypadku doszło prawdopodobnie po tym, jak jeden z maszynistów zignorował czerwone światło.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zderzenie pociągu z lokomotywą na Słowacji. 74 osoby ranne
Wypadki
Zderzenie pociągu z lokomotywą na Słowacji. 74 osoby ranne

To nie pierwszy taki wypadek w ostatnim czasie 

Do niedzielnego wypadku doszło niespełna miesiąc po poważnej katastrofie kolejowej, do której doszło 13 października. Dwa pociągi ekspresowe zderzyły się wtedy na wschodzie Słowacji przed tunelem w pobliżu miejscowości Jablonov nad Turňou (kraj koszycki). Rannych w wypadku zostało wówczas około 60 osób. 

Premier Słowacji Robert Fico przestrzegł wówczas przed zbyt szybkim wyciąganiem wniosków dotyczących okoliczności katastrofy. Według informacji mediów na odcinku, gdzie doszło do wypadku, nie było nowoczesnego systemu bezpieczeństwa ETCS. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wypadki Miejsca Regiony Europa Słowacja Społeczeństwo

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jakich okolicznościach doszło do zderzenia pociągów na Słowacji?
  • Jakie działania podejmują służby ratunkowe w odpowiedzi na wypadek?
  • Co wiadomo o przyczynach zdarzenia?
  • Jakie inne wypadki kolejowe miały miejsce na Słowacji w ostatnim czasie?
Pozostało jeszcze 91% artykułu

Do zderzenia doszło o godzinie 19.30 na trasie ze stolicy Słowacji do miejscowości Pezinok. Zderzyły się regionalny ekspres REX 1814 jadący z Nitry do Bratysławy oraz dalekobieżny pociąg Ex 620 z Koszyc do Bratysławy – poinformował słowacki państwowy przewoźnik kolejowy Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Media zaznaczają, że miejsce wypadku to jeden z najważniejszych odcinków słowackich linii kolejowych, którym jeżdżą zarówno pociągi krajowe, jak i międzynarodowe. 

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Miejsce katastrofy samolotu UPS MD-11 w pobliżu lotniska w Louisville, widok z drona
Wypadki
Katastrofa lotnicza w USA. UPS i FedEx uziemiają samoloty MD-11
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Gdy 35-latek był zatrzymywany przez policję krzyczał „Allahu Akbar”
Wypadki
Francja: 35-letni kierowca potrącał pieszych i rowerzystów. Krzyczał „Allahu Akbar”
Po uderzeniu w ziemię samolot transportowy firmy UPS eksplodował
Wypadki
Katastrofa lotnicza w USA. Samolot uderzył w ziemię i eksplodował
Region szczytu Yalung Ri, dystrykt Dolakha, Nepal, 4 listopada 2025 r. Na zdjęciu z mediów społeczno
Wypadki
Nepal. Siedem śmiertelnych ofiar lawiny pod Yalung Ri. Trwają poszukiwania ciał
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Wieża Contich przechodziła renowację
Wypadki
Katastrofa budowlana w Rzymie. Zawaliła się średniowieczna wieża
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama