Z tego artykułu się dowiesz: W jakich okolicznościach doszło do zderzenia pociągów na Słowacji?

Jakie działania podejmują służby ratunkowe w odpowiedzi na wypadek?

Co wiadomo o przyczynach zdarzenia?

Jakie inne wypadki kolejowe miały miejsce na Słowacji w ostatnim czasie?

Do zderzenia doszło o godzinie 19.30 na trasie ze stolicy Słowacji do miejscowości Pezinok. Zderzyły się regionalny ekspres REX 1814 jadący z Nitry do Bratysławy oraz dalekobieżny pociąg Ex 620 z Koszyc do Bratysławy – poinformował słowacki państwowy przewoźnik kolejowy Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Media zaznaczają, że miejsce wypadku to jeden z najważniejszych odcinków słowackich linii kolejowych, którym jeżdżą zarówno pociągi krajowe, jak i międzynarodowe.

Zderzenie pociągów na Słowacji. Służby badają przyczyny katastrofy

Słowacka telewizja Markíza podała, że na miejscu wypadku działa obecnie sześć zespołów ratownictwa medycznego oraz dziesiątki strażaków. ZSSK podkreśla, że współpracuje z zarządcą infrastruktury kolejowej ZSR, policją oraz innymi służbami ratunkowymi.

Minister spraw wewnętrznych Matúš Šutaj Eštok, który przybył na miejsce zdarzenia, poinformował, że w wypadku nikt nie zginął. Rannych ma być 11 osób, które przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego w Bratysławie (UNB). Kilkadziesiąt osób odniosło zaś lekkie obrażenia.