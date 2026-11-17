Włoskie banki zgłosiły organom nadzoru setki podejrzanych transakcji dokonywanych przez osoby oskarżone lub skazane za przestępstwa związane z działalnością mafijną. Revolut, cyfrowy bank obsługujący 50 mln klientów na świecie, w tym ponad 5 mln we Włoszech, nie zgłosił natomiast żadnej z podejrzanych operacji przeprowadzonych przez ponad 20 takich osób. Wewnętrzny system monitorowania transakcji nie wygenerował bowiem żadnego ostrzeżenia.

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Jak informuje włoska agencja ANSA, to jeden z głównych powodów, dla których wydział ds. środków zapobiegawczych Sądu w Mediolanie zdecydował o objęciu Revolut Bank UAB rocznym zarządem sądowym. Decyzję podjęto na wniosek prokuratora Paolo Storariego, po dochodzeniu przeprowadzonym przez jednostkę policji finansowej Guardia di Finanza (GdF).

Śledztwo dotyczyło relacji banku z osobami podejrzanymi lub skazanymi za pranie pieniędzy i nielegalne transfery kapitału, w tym przestępstwa związane z działalnością organizacji mafijnych.

Podejrzane transakcje na 76,5 mln euro. Sąd wskazuje na zaniedbania banku

Jak podkreślił prokurator Mediolanu Marcello Viola, decyzję podjęto na podstawie włoskich przepisów antymafijnych. Powodem były poważne niedociągnięcia w mechanizmach przeciwdziałania praniu pieniędzy stosowanych przez Revolut Bank UAB, instytucję posiadającą licencję Europejskiego Banku Centralnego i prowadzącą działalność we Włoszech.

Bank, założony w 2015 roku, ma spółkę dominującą w Londynie, siedzibę na Litwie, a od kilku lat również placówkę w centrum Mediolanu.

W postępowaniu nie zarzucono bankowi ani jego kierownictwu umyślnego udziału w przestępstwach. Sąd uznał jednak, że poważne zaniedbania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy mogły nieumyślnie ułatwiać działalność przestępczą, również osobom powiązanym z kalabryjską mafią 'Ndrangheta.

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Zdaniem prokuratury i sędziów uchylanie się od obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy stało się w Revolucie utrwalonym modelem zarządzania. W latach 2021–2026 miało to umożliwić ukrycie przepływów finansowych o wartości niemal 42 mln euro.

Łącznie funkcjonariusze Guardia di Finanza zidentyfikowali operacje transferowania, ukrywania lub przekierowywania kapitału o wartości 76,5 mln euro, które mogły zostać wykryte dzięki prawidłowemu stosowaniu procedur kontrolnych.

Revolut poinformował, że przyjmuje do wiadomości decyzję Sądu w Mediolanie i będzie w pełni współpracował z włoskimi władzami.

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„Nasze usługi bankowości detalicznej i komercyjnej we Włoszech nadal działają normalnie, bez żadnych przerw dla naszych klientów” – zapewnił bank w oświadczeniu.

Sąd wyznaczył dwóch zarządców, Ilarię Ramoni i Piera Antonia Capitiniego, którzy będą współpracować z kierownictwem Revoluta przy realizacji programu naprawczego. Otrzymali oni uprawnienia do kontroli, uczestniczenia w działaniach zarządczych i weryfikowania sposobu usuwania nieprawidłowości. Najbliższą rozprawę wyznaczono na 25 lutego.

Powiązania z 'Ndranghetą i innymi organizacjami mafijnymi

Postępowanie rozpoczęło się od śledztwa dotyczącego oszustwa podatkowego na dużą skalę. W jego ramach ustalono, że w latach 2023–2025 przez rachunki Revoluta przepłynęło ponad 4,6 mln euro związanych z podejrzaną działalnością.

Kontrola przeprowadzona przez Guardia di Finanza wykazała ponad milion naruszeń przepisów dotyczących weryfikacji klientów oraz przechowywania danych i informacji. Stwierdzono również przypadki niezgłaszania podejrzanych transakcji odpowiednim organom.

Śledczy przeanalizowali rachunki co najmniej 24 osób z okolic Mediolanu, podejrzewanych o pranie pieniędzy, między innymi poprzez inwestycje w kryptowaluty. W żadnym z tych przypadków systemy Revoluta nie wygenerowały ostrzeżenia.

Wśród osób objętych analizą znalazł się przedsiębiorca Maurizio Ponzoni, którego nazwisko pojawiło się wcześniej w innym postępowaniu dotyczącym kontaktów biznesowych z Vincenzem Rispolim, jednym z historycznych przywódców 'Ndranghety w Lombardii.

Na liście był również Nunzio Samuele Calamucci, informatyk aresztowany w 2024 roku w związku ze sprawą Equalize, dotyczącą podejrzeń o nielegalny dostęp do baz danych, a także Saverio Pintaudi, jeden ze świadków koronnych w sprawie „Hydra”, dotyczącej domniemanego sojuszu przedstawicieli trzech włoskich organizacji mafijnych.

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Śledczy wskazali ponadto Carla Maffeisa, zatrzymanego w niedawnym dochodzeniu dotyczącym tzw. tajnego banku, który miał obsługiwać interesy 'Ndranghety, kamorry i mafii z Foggi.

Wśród analizowanych podmiotów znalazły się również firmy powiązane z klanem Greco, zajmującym się handlem narkotykami i bronią, oraz podmioty utrzymujące kontakty z klanem Molluso.

Prokuratura podkreśliła, że międzynarodowa instytucja bankowości cyfrowej ma szczególnie rygorystyczny obowiązek zapewnienia skutecznych systemów wykrywania podejrzanych transakcji. Powinny one umożliwiać dokładniejszą weryfikację klientów i identyfikowanie nietypowych operacji finansowych, zwłaszcza gdy mogą one wskazywać na pranie pieniędzy lub działalność zorganizowanych grup przestępczych.