ABW zatrzymała dziewięć osób podejrzanych o pranie pieniędzy
Akcję przeprowadzili funkcjonariusze gdańskiej delegatury ABW, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi. Wśród zatrzymanych jest ośmioro obywateli Ukrainy – trzy kobiety i pięciu mężczyzn oraz obywatelka Białorusi.
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Według ustaleń śledczych międzynarodowa grupa działała w różnych częściach Polski. Miał nią kierować 34-letni obywatel Ukrainy, który podejmował kluczowe decyzje oraz nadzorował wprowadzanie środków z nielegalnych źródeł do obrotu w kraju i za granicą. Jak wynika z komunikatu ABW, przepływ pieniędzy maskowano operacjami w kantorach i fikcyjnymi zakupami złota. Łączna wartość transakcji wyniosła ponad 337 mln zł.
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Przestępcy zostali zatrzymani w różnych częściach kraju – w Warszawie, Łodzi i województwie małopolskim. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania, biura oraz kantory, w wyniku czego udało się im zabezpieczyć złoto i gotówkę o łącznej wartości ponad miliona zł, a także komputery i telefony.
Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował sześć osób na okres trzech miesięcy, a jedną na dwa miesiące. Wobec pozostałych dwóch zastosowano poręczenie majątkowe. Mają również zakaz opuszczania kraju i znajdują się pod dozorem policji. Jak informuje ABW, podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.
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