Mimo unieważnienia 680 głosów projekt dotyczący organizacji zajęć jogi trafił do realizacji
O sprawie informuje portal 24Gliwice.pl. Nieprawidłowości wykryli pracownicy Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych podczas weryfikacji głosów. Dotyczyły one zadania nr 344 – „Joga funkcjonalna dla osób w wieku 40+” w dzielnicy Śródmieście.
Czytaj więcej
Wielki Most Danyang–Kunshan w Chinach mierzy około 164,8 km i jest najdłuższym mostem na świecie. Jego budowa pochłonęła miliardy dolarów, choć sam...
Dyrektor GODS Marta Kryś wyjaśniła, że głosy są sprawdzane co roku, jednak z taką sytuacją ośrodek zetknął się po raz pierwszy. Podejrzenia pracowników wzbudziło wyjątkowo duże zainteresowanie projektem, który sam w sobie jest niewielki. Liczba oddanych głosów znacznie odbiegała od dynamiki głosowania z poprzednich lat.
Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że nieprawidłowości dotyczyły 680 głosów. Oddano drogą elektroniczną, jednak ośrodek nie ujawnił szczegółów mechanizmu. Zakwestionowane głosy zostały wyłączone z ustalania wyników, a instytucja przekazała sprawę do Prokuratury Gliwice Zachód.
Czytaj więcej
Mieszkaniec egipskiej wioski podczas prac na polu natrafił na nietypowe znalezisko – kamienny blok z inskrypcjami. Mężczyzna zgłosił odkrycie lokal...
Po weryfikacji projekt zajęć jogi miał 42 ważne głosy poparcia. Wynik ten okazał się wystarczający, aby wniosek znalazł się na liście zadań wybranych do realizacji w ramach GBO 2027. Koszt organizacji zajęć w Śródmieściu oszacowano na 21 tys. zł.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas