W niedzielę wieczorem zakończyła się zbiórka podpisów poparcia dla referendum w sprawie odwołania Katarzyny Kuczyńskiej-Budki z funkcji prezydenta Gliwic. Inicjatorzy akcji informują, że zebrali ponad 18 tys. podpisów.

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Zgodnie z prawem referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta może odbyć się na wniosek co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku Gliwic to 12,7 tys. Oznacza to, że komitet zebrał ich o ponad 5 tys. więcej, jednak ostatecznie o spełnieniu wymogów formalnych zdecyduje komisarz wyborczy po weryfikacji podpisów.

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Dlaczego chcą odwołać prezydent Gliwic?

Jak pisał „Dziennik Zachodni”, inicjatorzy referendum przekonują, że w czasie dotychczasowych rządów Katarzyny Kuczyńskiej-Budki miasto obrało niewłaściwy kierunek rozwoju. Jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów jest rezygnacja z realizacji wcześniej przygotowanego projektu nowego szpitala miejskiego. Inicjatorzy podkreślają, że na przygotowanie inwestycji wydano już publiczne pieniądze, a gotowy projekt ostatecznie trafił do Nysy. W zamian pojawiła się koncepcja budowy dużo większego szpitala akademickiego we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Zdaniem autorów referendum oznacza to odsunięcie w czasie rozwiązania problemów gliwickiej służby zdrowia – pisał „DZ”.

Na liście zarzutów pod adresem Kuczyńskiej-Budki są również kwestie finansowe. Organizatorzy krytykują sposób wydawania miejskich pieniędzy, wskazując między innymi na wysokie koszty działań promocyjnych oraz wydatki związane z niektórymi projektami inwestycyjnymi. Kolejnym punktem sporu jest sytuacja części spółek miejskich oraz decyzje dotyczące rozwoju miasta. Inicjatorzy przekonują, że obecne władze nie realizują części oczekiwań mieszkańców i nie wywiązują się z najważniejszych obietnic składanych podczas kampanii wyborczej – wskazywał „Dziennik Zachodni”.

Kim jest Katarzyna Kuczyńska-Budka?

Katarzyna Kuczyńska-Budka jest pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Gliwic. W wyborach samorządowych w 2024 r. wygrała drugą turę, uzyskując 50,56 proc. głosów.

Jest związana z Koalicją Obywatelską. W przeszłości zasiadała w Radzie Miasta Gliwice i pracowała w biurach posłów KO. Zawodowo zajmowała się m.in. komunikacją i dialogiem społecznym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Pracowała również jako dziennikarka.

Prywatnie jest żoną Borysa Budki – znanego polityka KO, posła, a w przeszłości ministra aktywów państwowych oraz szefa Platformy Obywatelskiej.