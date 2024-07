NSK złożyła w zeszłym tygodniu formalne zarzuty i zamierza skierować sprawę do sądu po zatwierdzeniu przez duński organ nadzoru finansowego. Bank Nordea uważał, że ​​zarzuty będą dotyczyć okresu, w którym wykryto naruszenia. Na poczet kary bank odłożył 95 mln euro (104 mln dolarów). A to może się okazać o wiele za mało.

NSK spodziewa się znacznie wyższej kary, argumentując, że naruszenia obejmują dłuższy okres. W przypadku Nordei „logiczne jest, że prokurator dążył do wymierzenia maksymalnej możliwej kary”, ponieważ Dania do 2019 r. nie posiadała jasnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy – mówi agencji Kalle Johannes Rose, ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w Copenhagen Business School.

Zgodnie z ustawą przyjętą w 2019 r. sąd może ukarać winny bank kwotą równą jednej czwartej wszystkich podejrzanych transakcji. Oznacza to, że kara może wynieść 6,5 miliarda koron, czyli 943 miliony dolarów – mówi prawnik Hans Vogtdahl, który wcześniej pracował jako zastępca prokuratora w NSK.

Jednym z kluczowych zarzutów zawartych w akcie oskarżenia jest to, że Nordea nie zweryfikowała należycie transakcji pieniężnych dokonanych przez zaledwie… 25 klientów. Co więcej, transakcje takie miały klasyczne oznaki transakcji podejrzanych: nieprzejrzystą strukturę własności, skrzynki pocztowe zamiast pełnoprawnych adresów.

Na liście tylko 25 Rosjan z brudnymi pieniędzmi

Bloomebrg dotarł do listy klientów, dla których pracownicy Nordei pozostali ślepi na ewidentne podejrzane transakcje: nie sprawdzili ich, ani nie odrzucili. Nie zgłosili też swoich podejrzeń do duńskich organów ścigania. Lista ta obejmuje organizacje i osoby rozproszone po całej Rosji, Malcie, Monaku, Panamie i Seszelach (z rosyjskimi paszportami lub w wypadku spółek – rosyjskimi udziałowcami). Niektórzy Rosjanie z listy wcześniej mieli powiązania z praniem pieniędzy. Jednak i tego pracownicy fińskiego banku nie zobaczyli ani nie sprawdzili. Transakcje były wielomilionowe, co dawało bankowi tłusty zarobek.

Nordea działa w Rosji od 1994 roku, a w 2010 roku jej rosyjska spółka zależna znalazła się w gronie 30 największych banków Rosji. Po zagarnięciu Krymu przez reżim Putina i pierwszej fali zachodnich sankcji fińska grupa zaczęła stopniowo wygaszać swój rosyjski biznes, by w 2020 roku podjąć decyzję o likwidacji swojej spółki zależnej w Federacji Rosyjskiej.