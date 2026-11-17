Poparcie dla Donalda Trumpa utrzymuje się w pobliżu najniższego poziomu od początku jego prezydentury. Jednocześnie rośnie niezadowolenie z kierownictwa Partii Demokratycznej, która po zwycięstwie w listopadowych wyborach do Kongresu przygotowuje się do przejęcia kontroli nad obiema izbami parlamentu.

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Według sondażu Reuters/Ipsos zakończonego w poniedziałek 16 listopada, działania Trumpa aprobuje 32 proc. Amerykanów. Wynik ten pozostaje praktycznie niezmieniony w czterech kolejnych badaniach przeprowadzonych od połowy października, kiedy poparcie dla prezydenta spadło do rekordowo niskiego poziomu 31 proc.

Wojna z Iranem uderza w poparcie dla Donalda Trumpa

Jedną z głównych przyczyn spadku popularności amerykańskiego prezydenta jest wojna z Iranem. Konflikt doprowadził do gwałtownego wzrostu cen paliw, co bezpośrednio odbiło się na finansach amerykańskich gospodarstw domowych.

Według najnowszego badania tylko 31 proc. Amerykanów popiera wojnę USA z Iranem.

Niezadowolenie społeczne związane z konfliktem i jego gospodarczymi konsekwencjami przyczyniło się do porażki Partii Republikańskiej w wyborach do Kongresu, które odbyły się 3 listopada. Republikanie utracili kontrolę nad parlamentem, a demokraci mają przejąć większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie w styczniu 2027 roku.

Mimo trudnej sytuacji politycznej Donald Trump nadal cieszy się zdecydowanym poparciem we własnej partii. Pozytywnie ocenia go 75 proc. republikanów. Jeszcze nieznacznie lepszy wynik uzyskał wiceprezydent J.D. Vance, którego aprobuje 77 proc. wyborców tej partii.

Chuck Schumer traci poparcie demokratów. Rośnie presja na zmianę kierownictwa

Problemy z popularnością dotyczą również przywódców Partii Demokratycznej. Szczególnie trudna jest sytuacja Chucka Schumera, lidera demokratów w Senacie, który mierzy się z wyzwaniem ze strony senatora Chrisa Van Hollena z Maryland.

Z najnowszego badania wynika, że zaledwie 34 proc. demokratów pozytywnie ocenia Schumera, podczas gdy 43 proc. ma o nim negatywne zdanie. Kolejne 22 proc. respondentów deklarujących poparcie dla Partii Demokratycznej twierdzi, że nigdy o nim nie słyszało.

To pogorszenie wyników w porównaniu z lutym, kiedy Schumera pozytywnie oceniało 38 proc. demokratów, a negatywnie 37 proc.

Jedną z kwestii dzielących polityków i wyborców Partii Demokratycznej pozostaje wojna Izraela w Strefie Gazy.

Chris Van Hollen zdecydowanie krytykował izraelskie działania wojskowe, wskazując, że konieczne może być ograniczenie sprzedaży części amerykańskiej broni Izraelowi.

Schumer również krytykował izraelskie ataki w Strefie Gazy, ale głosował przeciwko ograniczeniom dostaw uzbrojenia dla tego państwa. Różnice w podejściu do konfliktu pogłębiają podziały w Partii Demokratycznej, w której słabnie dotychczasowe poparcie dla Izraela.

Znacznie lepiej od Schumera wypada Hakeem Jeffries, lider demokratów w Izbie Reprezentantów. Pozytywnie ocenia go 40 proc. zwolenników partii, a negatywnie 29 proc. Kolejne 29 proc. deklaruje, że nie zna tego polityka.

Wyniki badania wskazują, że mimo zwycięstwa demokratów w wyborach do Kongresu ich kierownictwo nie może liczyć na jednolite poparcie własnego elektoratu. W przypadku republikanów sytuacja jest odmienna – zarówno Donald Trump, jak i J.D. Vance zachowują silną pozycję wśród wyborców swojej partii.

Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzono przez internet w ciągu czterech dni na ogólnokrajowej próbie 1521 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosi około 3 punkty procentowe.