Burnham, lider Partii Pracy, przemawiał na uroczystym bankiecie wydawanym na cześć nowo zaprzysiężonego Lorda Majora, ceremonialnego burmistrza londyńskiego City, cieszącej się autonomią dzielnicy biznesowej brytyjskiej stolicy. Przyjęcie organizowane jest od XVI w., a premierzy Zjednoczonego Królestwa od XIX w. wygłaszają w jej trakcie przemówienie poświęcone polityce zagranicznej.

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Andy Burnham o brexicie: Zapoczątkował zwrot ku izolacjonizmowi

Zdaniem Burnhama brexit, który był następstwem referendum z 2016 roku, „niepotrzebnie przyjął zbyt radykalną formę, wbrew obietnicom z kampanii referendalnej z 2016 r. i zaszkodził gospodarce, a w dodatku – wbrew deklaracjom jego architektów – nie pozwolił Londynowi na przejęcie kontroli”.

Według brytyjskiego premiera decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE zapoczątkowała „globalny zwrot ku izolacjonizmowi”. Burnham dodał, że pojawiające się na tym tle podziały na Zachodzie sprzyjały Rosji. – To dokładnie to, czego chcieli nasi wrogowie – zaznaczył.

Burmistrz City ma polskie korzenie. Śledź i wódka na przyjęciu Burmistrzem City jest w tym roku Bronek Masojada, biznesmen urodzony w RPA, który ma polskie korzenie. W menu znalazły się potrawy z Wielkiej Brytanii, ale też z RPA i Polski. Przystawką był śledź, któremu towarzyszyła wódka. - Jeśli będę mówił niewyraźnie, będzie to wina burmistrza i jego wódki! - zażartował na początku przyjęcia szef brytyjskiego rządu.

W kontekście samego brexitu Burnham stwierdził, że w 2016 roku, gdy zapadła decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, „wydawało się, że samotny marsz będzie łatwiejszy niż dziś”.

Brytyjski premier zapowiedział jednocześnie nowe, „bardziej pozytywne i konstruktywne” podejście Wielkiej Brytanii do UE. – Nie ma już palenia mostów – przekonywał. W jego ocenie Wielka Brytania w obecnym świecie „musi być przy stole i zmienić postawę, którą wybierała przez ostatnią dekadę”.

Burnham w swoim przemówieniu zastrzegł, że obecnie „nie postuluje powrotu do UE, ani też nie chce przekroczenia dotychczasowych »czerwonych linii«, które wyznaczył jeszcze rząd Partii Konserwatywnej”. Chodzi o wykluczenie powrotu do jednolitego rynku i unii celnej, co oznaczałoby powrót do swobodnego przepływu siły roboczej między UE a Wielką Brytanią.

20 listopada w Brukseli odbędzie się szczyt UE-Londyn, na którym obie strony mają uzgodnić zacieśnienie stosunków. Londyn chce skupić się na zmniejszeniu pobrexitowych barier w handlu żywnością i produktami rolniczymi oraz na stworzeniu programu, który pozwalałby młodym ludziom z państw UE na czasowy przyjazd do Wielkiej Brytanii i odwrotnie.

Byli premierzy Wielkiej Brytanii ostrzegają przed otwieraniem debaty na temat brexitu

Reform UK i Partia Konserwatywna deklarują, że, jeśli dojdzie do zbliżenia z UE, w przyszłości podejmą działania zmierzające do odwrócenia tego procesu. Były konserwatywny premier David Cameron, za rządów, którego doszło do referendum ws. brexitu, powiedział przed tygodniem agencji Bloomberg, że „powrót do dyskusji o brexicie będzie bolesny” i ocenił, że „obecne problemy kraju nie są związane z opuszczeniem UE”. Z kolei Boris Johnson, były premier, który po długich negocjacjach wyprowadził kraj z Unii, powiedział natomiast dziennikowi „Daily Telegraph”, że podnoszenie kwestii brexitu to „szaleństwo”, a „Burnham na tym straci”.

Z opublikowanego pod koniec października przez „The Independent” sondażu wynika, że obecnie 66 proc. Brytyjczyków opowiada się za odwróceniem brexitu. Trwania poza UE chce obecnie 30 proc. badanych na Wyspach.