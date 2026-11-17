O ataku na Most Krymski poinformował szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow.

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Okupacyjne władze rosyjskie apelują do mieszkańców: Nie zbliżajcie się do Mostu Krymskiego

„Wróg ponownie zaatakował Most Krymski. Ruch (na moście) został obecnie zawieszony” - napisał Aksjonow na swoim koncie w komunikatorze Max.

Aksjonow zaapelował do mieszkańców, by nie zbliżali się do mostu. „Będziemy przekazywać dalsze informacje o rozwoju sytuacji” - dodał.

Również gubernator okupowanego Sewastopola, Michaił Razwożajew, zalecił mieszkańcom, by nie zbliżali się do mostu i dodał, że dodatkowe informacje będą przekazane rankiem.

„Ci, którzy planowali opuścić Sewastopol i wyjechać do kontynentalnej części Rosji przez most tej nocy lub tego ranka, powinni na razie powstrzymać się od podróżowania” - napisał.

W serwisie Telegram pojawiło się nagranie, na którym widać moment trafienia w jeden z łuków konstrukcyjnych Mostu Krymskiego

O ataku na Most Krymski informuje też proukraiński kanał Krymskij Wieter w serwisie Telegram. W nocy pojawiły się na nim informacje, że trafiony miał zostać jeden z łuków konstrukcyjnych mostu.

Na kanale ASTRA w serwisie Telegram pojawiła się informacja, że uszkodzony został jeden z łuków konstrukcyjnych mostu. ASTRA i Krymskij Wieter piszą, że przeprawa była celem ataku rakietowego.

W czasie nocnego ataku trafiony miał zostać jeden z łuków konstrukcyjnych, który po trafieniu został zdeformowany. Krymskij Wieter publikuje nagranie, na którym widać moment trafienia.

Obecnie połączenie Krymu z kontynentalną częścią Rosji możliwe jest jedynie za pośrednictwem przeprawy promowej.

Z kolei mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że na podejściach do Moskwy zostało w nocy strąconych 113 dronów.

Atak na Most Krymski i Moskwę miał miejsce również poprzedniej nocy. W wyniku poprzedniego ataku ruch samochodowy na Moście Krymskim został wstrzymany, już wtedy pojawiły się też informacje o uszkodzeniu jednego z łuków konstrukcyjnych mostu. Poprzedniej nocy atakowana była również Moskwa. Łącznie w nocy z 15 na 16 listopada nad Rosją strącone miały zostać, według informacji przekazywanych przez Ministerstwo Obrony Rosji, 1 336 drony, o 82 drony więcej niż podczas poprzedniego rekordowego ataku, który miał miejsce 29 października.