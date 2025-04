Jak działa „srebrna nota”? Podobnie jak czerwona – tyle że służy namierzaniu majątku, a nie osób. – To zapytanie typu: „sprawdźcie, czy w waszym kraju nasz przestępca ulokował swoje zyski” – tłumaczy jeden ze śledczych.

„Srebrną notę” Interpol wprowadził na razie pilotażowo – przystąpiły do niej 52 państwa, w tym Polska (ze 196 należących do organizacji). Uczestnicy pilotażu mogą wnioskować o „maksymalnie 500 »srebrnych powiadomień«”, które zostaną pomiędzy nie równo podzielone – podaje Interpol.

– W praktyce każdy kraj, który przystąpił do pilotażu, ma wytypować dziesięć spraw do ustalenia składników majątku osób podejrzanych czy podejrzewanych o przestępstwa. W naszym przypadku mają to być sprawy prowadzone nie tylko przez Policję – komendy wojewódzkie, CBŚP czy CBZC – ale i przez KAS, CBA, ABW i prokuratury – wyjaśnia Katarzyna Nowak.

Policja zgłosiła już swoich kandydatów do „srebrnej noty”.

– Jedną sprawę wskazało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, drugą Komenda Stołeczna. W obu chodzi o ustalenie, gdzie sprawcy wytransferowali zyski z piramidy finansowej – mówi insp. Nowak.

Szczegóły są okryte tajemnicą, bo sprawy są na etapie czynności operacyjnych. Chodzi w nich o wielomilionowe kwoty wytransferowane za granicę.