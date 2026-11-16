Statek pływający pod somalijską banderą przewoził trzy tony zboża. Jak przekazało ministerstwo transportu w Sofii, od załogi jednostki odebrano sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu.

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Statek zatonął na Morzu Czarnym. Nieznane przyczyny zdarzenia

Do incydentu doszło w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii na Morzu Czarnym. Jednostka odbywała rejs z Rumunii do Egiptu.

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Według bułgarskiej telewizji bTV załoga opuściła jednostkę i znalazła się na tratwach ratunkowych. Statek miał się przewrócić. Nie ma dotychczas potwierdzenia, że wszystkich 12 marynarzy udało się uratować.

Przyczyna zdarzenia pozostaje nieznana.

Na Morzu Czarnym dochodzi do ataków dronów na statki towarowe

W akcji ratunkowej uczestniczą jednostki działające w ramach MCM Black Sea, czyli wielonarodowej grupy zadaniowej zajmującej się zwalczaniem min na Morzu Czarnym. W jej skład wchodzą siły morskie Turcji, Bułgarii i Rumunii.

Grupa została powołana w styczniu 2024 roku w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi i ochrony szlaków transportowych na Morzu Czarnym. Zagrożenie minami na tym akwenie pojawiło się po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Obecność min morskich stanowi zagrożenie dla statków handlowych korzystających ze szlaków prowadzących do portów Ukrainy, Rumunii i Bułgarii. Działania MCM Black Sea mają ograniczać to niebezpieczeństwo i zapewniać bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie.

Jak zauważyła agencja Reutera, w ostatnim czasie na Morzu Czarnym dochodziło do ataków dronów na statki towarowe. Ataki przypisywano zarówno Rosji, jak i Ukrainie. Nie ma jednak informacji wskazujących, że zatonięcie Betul 8 było skutkiem podobnego ataku.