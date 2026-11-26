Półtora roku temu pani poprzedniczka Hanna Wróblewska na moje pytanie o strategie polskiej kultury odpowiedziała, że „nie jest sztuką stworzenie dokumentu, który trafi do szuflady. Sztuką jest wypracowanie mechanizmu, który będzie odporny na zmiany”. Resort zmienił podejście?

Mam inny model zarządzania. Uważam, że każdy resort potrzebuje planu działania. W MKiDN ostatni taki plan powstał w 2008 r. To bardzo dawno temu, biorąc pod uwagę, jak dynamicznie rozwija się sektor kultury. Trudno dążyć do celu, jeśli najpierw się go nie wyznaczyło. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że przez ostatnie kilkanaście lat ministerstwo było zarządzane w zgodzie z „widzimisię” aktualnego ministra.

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Zmianę przyniosło dopiero objęcie ministerialnej teki przez panią?

Po zmianie władzy w wyborach w 2023 r. zadaniem moich poprzedników było przede wszystkim rozliczenie poprzedniej władzy z tego, co nam zostawiła w spadku. Moją misją jest sporządzenie planów na przyszłość.

Może rację miała Hanna Wróblewska? Skąd gwarancja, że po zmianie władzy przygotowany przez panią dokument nie trafi do kosza?

Jeżeli powstaje dokument określający politykę wewnętrzną w danym sektorze, to bez jego zmiany, trudno działać przeciwko niemu. Niezależnie od tego, kto rządzi. „Kierunki polityki kulturalnej do 2050 r.” to kompleksowe wyznaczenie obszarów rozwoju. Kolejnym etapem będą plany wykonawcze, które przekują hasła zapisane w dokumencie strategicznym na praktyczne wytyczne do działania. Nie zgadzam się, że strategie trafiają do szuflady. Już dziś je realizujemy. Chcę też bardzo wyraźnie podkreślić, że realizujemy również niektóre inicjatywy poprzedniego rządu. Polityka kontynuacji jest realizowana w niektórych obszarach w tym ministerstwie.

Nam również zależy na polityce pamięci. Zaprezentowaliśmy kompleksową strategię jej budowania. Jednym z celów jej wdrożenia jest zapobieganie polaryzacji na osi pamięci i tożsamości.

Marta Cienkowska: Powołaliśmy radę ds. mody

Wierzy pani, że dokument zapobiegnie polaryzacji?

Sam dokument nie. Wierzę jednak, że potrzebujemy spójnego podejścia do tego wrażliwego zagadnienia. Dziś w obszarze pamięci działają dziesiątki instytucji w Polsce. Każda z nich tworzy wewnętrznie własną politykę, często zupełnie niespójną z podejściem innych instytucji.

Ale to jest autonomia instytucjonalna.

Nie chcemy jej ograniczać. Zależy nam jednak na wyznaczeniu kierunków, aby instytucje realizujące podobne cele współpracowały ze sobą, a nie konkurowały ze sobą, a nie konkurowały ze sobą nawzajem, na przykład powielając tę samą pracę

Zadziwia mnie to, jak muzea w tym samym mieście konkurują ze sobą zamiast współpracować. Dlaczego tak jest?

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Zapewniam jednak, że to się zmieni.

Na ile „Kierunki polityki kulturalnej do 2050” to strategia, a na ile jedynie puste deklaracje?

W tym dokumencie wyznaczamy konkretne kierunki, kreślimy wizję, która będzie przekuta na konkretne rozwiązania w politykach wykonawczych.

Sektor kultury generuje ponad 3 proc. PKB. Co daje mniej więcej 70 miliardów zł rocznie. Więcej niż górnictwo albo rolnictwo. Tymczasem na wsparcie kultury państwo wydaje niespełna 1 proc. budżetu. Dlaczego kultura wciąż postrzegana jest jako koszt a nie inwestycja?

Nie zmienimy tego podejścia od razu. Musimy pokazać ludziom, że inwestowanie w kulturę to budowanie bezpieczeństwa państwa, wzmacnianie odporności społecznej. Kultura buduje również markę naszego kraju.

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Dziś Polakom to hasło kojarzy się z projektem marka Polska i niesławnym raportem prof. Mróz – Gorgoń. Jak zamierza to pani zmienić?

Warto pamiętać, że na tzw. markę kraju składa się nie tylko kultura, ale również turystyka, gospodarka itd. Jako resort odpowiadamy jedynie za wycinek polskiej marki. Odnoszę wrażenie, że udało nam się zażegnać kryzys wywołany działaniami poprzedniej władzy. Odbudowaliśmy mosty współpracy kulturalnej w Europie i poza nią. Międzynarodowe zainteresowanie Polską jest obecnie gigantyczne.

Jak to wykorzystujemy?

Na wiele sposobów. W 2025 r. podczas ostatniego festiwalu w Edynburgu w centrum zainteresowania znalazła się polska muzyka. Z kolei w 2027 r. rozpoczynamy sezon polsko-francuski. Na najważniejszych światowych targach i konkursach króluje polski design. Wkładamy ogromny wysiłek w promocję polskich projektantów podczas światowych tygodni mody.

Może przydałby się fashion week w Warszawie? Kopenhaga dzięki konsekwentnej pracy wykreowała się na jedną ze stolic światowej mody.

W tym obszarze sukcesy święci nie tylko Dania, ale również Ukraina i Gruzja. Być może Polska powinna również zacząć prężnie działać w tym obszarze. Zrobiliśmy pierwsze kroki. Powołaliśmy do życia radę ds. mody. W zeszłym roku uruchomiliśmy pierwszy w historii naszego kraju program wsparcia polskiego przemysłu modowego, który będzie rozwijany w kolejnych latach. Zaczynamy działać w tym obszarze, choć obecnie dopiero raczkujemy. Wciąż daleko nam do bycia modową potęgą.

W innych dziedzinach możemy już dziś pochwalić się wielkimi osiągnięciami. Za rok stulecie Konkursu Chopinowskiego. Nie muszę chyba mówić, jak spektakularny sukces odnieśliśmy przy okazji promocji zeszłorocznej edycji.

Zagraniczny meloman po przyjedzie na konkurs zastał rozkopane ulice wokół filharmonii. Nie dało się skoordynować terminu tego remontu z władzami Warszawy? W końcu konkurs odbywa się raz na pięć lat.

Nie byliśmy w stanie zatrzymać uruchomionych wcześniej procesów przetargowych. Jedno jest pewne – konkurs był dostępny w każdym miejscu Polski. Każdy Polak mógł śledzić zmagania pianistów. W przyszłym roku, z okazji stulecia konkursu, będziemy pokazywać go już na wszystkich kontynentach.

W przygotowanych przez nas strategiach rozwoju kultury wiele miejsca poświęcamy twórcom gier wideo. Nieustannie pracujemy nad tym, jak najlepiej wspierać ten sektor – zwłaszcza w dobie zastępowania ludzi sztuczną inteligencją.

„Matki Chersonia” z Opery Narodowej do Metropolitan Opera w Nowym Jorku

Jakie trzy konkretne i mierzalne cele chce pani zrealizować do końca kadencji w zakresie promocji polskiej kultury za granicą?

Zależy mi na tym, aby w całej Europie było głośno o sezonie polsko-francuskim. Planujemy ok. 100 wydarzeń we Francji, także w mniejszych miejscowościach, które mają pokazywać potencjał kulturalny Polski. Jeżeli uda nam się osiągnąć chociaż połowę tego, co zamierzamy, to będziemy mogli świętować sukces. Równolegle Francja będzie promować swoją kulturę w Polsce. Zaangażowanie strony francuskiej jest ogromne, co pokazuje rosnące znaczenie Polski.

Czy jednak przeciętny Francuz dostrzeże, że polska kultura, czyli w praktyce np. design albo sztuka są atrakcyjne?

Taki efekt możemy zbudować wytężoną pracą. Zwracam uwagę, że najważniejsze francuskie magazyny informują już o fantastycznych rzeczach, które dzieją się w Polsce. Bardzo bym sobie życzyła, żeby prasa w każdym z krajów Europy tak zachwycała się polskimi inicjatywami kulturalnymi. Warto sobie uświadomić, że opera „Matki Chersonia”, której światowa premiera odbyła się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, w 2028 r. pojawi się w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Zaczęliśmy robić koprodukcję z najważniejszymi ośrodkami kulturalnymi na świecie.

Kiedy miłośnicy opery z całego świata na równi z Nowym Jorkiem, Mediolanem, Wiedniem i Paryżem będą wyczekiwać premier w Warszawie?

Nieustannie podnosimy rangę Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Na premierze „Matek Chersonia” gościliśmy dyrektorów najważniejszych oper na świecie. Oni chcą z nami współpracować, bo widzą, że Polska ma ogromny potencjał artystyczny. Podnoszeniu prestiżu polskiej sceny operowej służą koprodukcje z najważniejszymi scenami świata.

Dlaczego jednak na zagraniczną promocję polskiej kultury przeznaczamy wciąż stosunkowo niewiele?

Niewiele? Gdy zsumujemy budżety, które z różnych źródeł przeznaczane są na promocję polskiej kultury na świecie, wyjdzie nam z tego spora suma. Sam Instytut Adama Mickiewicza dysponuje rocznym budżetem na poziomie 40 mln. Program „Polska kultura za granicą” prowadzony przez nasze ministerstwo to 9 mln, program „Kultura inspirująca” – również przeznaczony na projekty poza granicami Polski – kolejnych 9 mln, wsparcie promocji kultury wśród Polonii to kolejnych 17 mln. Wiele naszych instytucji prowadzi własne działania promocyjne za granicą z budżetów podmiotowych i celowych. A przecież własne działania w tym zakresie prowadzą również Instytuty Polskie nadzorowane przez MSZ, kulturze poświęcona jest część działań Polskiej Organizacji Turystycznej, czy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Oczywiście warto zwiększać budżety na promocję polskiej kultury za granicą, ale nie można powiedzieć, żebyśmy dzisiaj wydawali na to stosunkowo niewiele.

Dziś liczne instytucje działają osobno, brakuje między nimi koordynacji. Czy to się zmieni?

W ubiegłym roku na moją prośbę Instytut Adama Mickiewicza przygotował tzw. mapę współpracy międzynarodowej. Określono w niej bardzo jasno, jaki przekaz ma płynąć do danego kraju. Jako resort kultury jesteśmy na tym polu zobowiązani do współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, co oczywiście rodzi pewne komplikacje i może stwarzać wrażenie braku koordynacji, choć jest to wrażenie mylne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z którym współpracujemy w tym zakresie, nałożyło na tę mapę swoje sugestie i dziś działamy w zgodzie z tą mapą.

I jakie są tego efekty?

Za wcześnie na efekty. Tego typu procesy, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym, wymagają więcej czasu niż jeden rok, żeby sensownie je ewaluować.

Marta Cienkowska: Polska wyznacza trendy w designie

Jak mierzycie efektywność promocji polskiej kultury zagranicą? W „Kierunkach polityki kulturalnej do 2050” czytam, że odpowiedzią na globalne przemiany i wyzwania powinna być m.in. „trwała obecność polskiej kultury i przemysłów kreatywnych w międzynarodowym obiegu”. Trudno się nie zgodzić. Co to jednak w praktyce oznacza i jak tę obecność zmierzyć?

Trudno jest przedstawiać twarde wskaźniki dotyczące promocji polskiej kultury za granicą. Możemy to mierzyć na przykład liczbą koprodukcji polskich instytucji ze światowymi operami, teatrami, muzeami. Światowi specjaliści prowadzą oczywiście badania dotyczące wizerunków poszczególnych krajów. W raporcie Narodowego Centrum Kultury i United Nations Global Compact Polska uplasowała się na 41 pozycji. Kultura to soft power, nie da się więc jej tak prosto zmierzyć, jak np. gospodarki.

Premier Donald Tusk docenia tę soft power?

Jestem przekonana, że tak. Dlatego daje mi zielone światło na wspieranie artystów, proponowanie konkretnych zmian prawnych. Premier docenia kulturę i rozumie jej znaczenie, jako narzędzia do budowania wizerunku Polski.

Jakie są nasze ambicje na arenie międzynarodowej? Chcemy być odbiorcą światowej kultury, jej współtwórcami, czy może pionierami?

Już dziś wyznaczamy trendy choćby w designie. Nasi twórcy zdobywają nagrody na wszystkich międzynarodowych przeglądach, są stale obecni w gronie laureatów iF Design Awards, European Design Awards, Design Europa Awards… Trudno dzisiaj wymienić istotny światowy konkurs, w którym byśmy się nie liczyli.

Co dzieje się dalej? Jak państwo wspiera twórcę polskiego designu w upowszechnieniu, skomercjalizowaniu jego wytworu?

Konsekwentnie tworząc system, który ułatwi mu codzienne funkcjonowanie. Polski design jest silny na wolnym rynku, również międzynarodowym. Mamy za to do dzisiaj zupełnie niezagospodarowane fundamenty prawne funkcjonowania artystów.

W dokumencie, o którym rozmawiamy, czytam, że ekspansję polskich twórców ma wspierać m.in. „tworzenie elastycznych instrumentów wsparcia przemysłów kreatywnych, dostosowanych do różnych modeli biznesowych i etapów rozwoju przedsiębiorstw”. Proszę to skonkretyzować.

Chodzi właśnie o tworzenie elementów tego systemu, o którym wspominałam przed chwilą. Z jednej strony jest to rozwój programów dotacyjnych, które już istnieją, ale też realizacja nowych, dopasowanych do potrzeb i rozwoju branży. Z drugiej – kluczowe jest wdrażanie instrumentów wsparcia dla konkretnych branż. Te instrumenty wdrażane są przez Instytut Przemysłów Kreatywnych.

Przeciętny Francuz, Niemiec albo Włoch kojarzy Polskę z wysoką jakością i dobrym designem np. mebli?

Bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby kojarzył. W ramach polskiej prezydencji w Radzie UE prowadziliśmy program kulturalny w 27 państwach. Widzimy też zmianę w podejściu zagranicznych instytucji do naszych muzeów i teatrów. Niebawem w Muzeum Narodowym w Poznaniu otwieramy wystawę realizowaną we współpracy z Luwrem i Pompidou. To się nie działo wcześniej. Polskie instytucje do tej pory odbijały się od drzwi europejskich i światowych instytucji.

Dlaczego?

Bo Polska nie miała jeszcze wystarczająco silnej marki. Dziś to się zmienia. Nie ma w Europie ministra kultury, który nie wyrażałby zainteresowania współpracą z polskimi teatrami, operą albo muzeami.

Polska stawia na folklor

Czy mamy w Polsce, albo będziemy mieli jakąkolwiek wielką wystawę sztuki, na którą przyjedzie do nas Hiszpan, Włoch, Francuz, Niemiec?

Stworzyliśmy Polską Stolicę Kultury. W tym roku jest to Bielsko-Biała. To nasz gigantyczny sukces. Björk zagrała na targowisku. Po raz pierwszy w historii spektakl muzyczny na świeżym powietrzu obejrzało 100 tys. osób. Ściągamy do Polski tłumy, które poznają nasze wspaniałe dziedzictwo.

Dlaczego zagraniczny turysta nie ma szans na zapoznanie się w Warszawie z przekrojową wystawą polskiej sztuki XX i XXI wieku? Stolica nie ma tego typu ekspozycji od 2019 r., kiedy w atmosferze skandalu zamknięto wystawę w Muzeum Narodowym. Z kolei Muzeum Sztuki Nowoczesnej opiera swoją działalność na wystawach czasowych

Sztuka nowoczesna nie jest jedyną rzeczą, którą Polska może się pochwalić. Dziś bardziej, niż na wystawie prac międzynarodowych twórców sztuki nowoczesnej, zależy mi na kulturze lokalnej. Chciałabym, żeby zagraniczny turysta odwiedził małe miasteczka i zachwycił się naszą lokalnością.

Nie wykorzystujemy jednak nazwisk znanych na całym świecie: Abakanowicz, Szapocznikow albo Fangora jako magnesów przyciągających do Warszawy.

MSN prezentuje wysoki poziom. Nie widzę potrzeby organizowania tam wystawy stałej. Z kolei w MNW nie ma na to na razie miejsca. Planujemy rozbudowę głównego gmachu, ale to perspektywa wielu lat.

Załóżmy, że opracowana przez pani resort koncepcja po zmianie władzy nie trafi do kosza. Z czym za 10 lat będzie się kojarzyła polska kultura Francuzom, Koreańczykom, Włochom?

To zależy od regionu. Dopasowujemy strategię dotarcia do konkretnego kraju i popularnej w nim branży. Nie będzie więc to jedno skojarzenie.

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Prof. Mróz – Gorgoń w swoim nieszczęsnym raporcie zawarła pewien słuszny wniosek. Wizerunek kraju trzeba budować na kilku, dobrze wybranych hasłach. Za pomocą jakich skojarzeń zamierza pani konstruować obraz polskiej kultury w świadomości obcokrajowców?

Polska kojarzy się z nowoczesnością (gry wideo, nowoczesny design itd.) i tradycją, również z folkiem w nowym wydaniu. Dlatego, że Polska kulturą ludową stoi. Cieszy mnie to, że wykorzystujemy to coraz częściej w kulturze. Trzeba być dumnym z naszych ludowych korzeni. Jestem pewna, że za 10 lat będzie olbrzymi popyt na polski nowoczesny folk. W tym kierunku bym poszła.

Pani plan to połączenie ludowości z nowoczesnością?

Tak! Nowoczesny folk będzie nas wyróżniał na mapie Europy.

W „Kierunkach polityki kulturalnej do 2050” czytam, że jednym z celów resortu jest „budowanie warunków dla stabilnych, niezależnych i wiarygodnych mediów publicznych, które skutecznie realizują swoją misję wobec obywateli i zapewniają dostęp do rzetelnej, bezstronnej informacji”. Dziś TVP jest bezstronna?

Moje kompetencje ograniczają się do nadzoru nad władzami spółki TVP. Zapewniam jednak, że resort pracuje nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego Europejskiego Aktu o wolności mediów. Jesteśmy z tym spóźnieni, bo unijne regulacje obligują nas do implementacji do 8 sierpnia 2025 r.

Chcę odbudować zaufanie do mediów publicznych, tak, aby były postrzegane jako wiarygodne źródło wiedzy. Czeka nas wiele zmian w tym obszarze. Mam nadzieję, że już niebawem uda się nam uzdrowić media publiczne, tak, żeby je odpartyjnić w stu proc.

Czyli dziś są wciąż partyjne?

Tego nie powiedziałam. Zależy mi na tym, żeby każdy obywatel miał poczucie, że media publiczne są całkowicie odpartyjnione, odpolitycznione i stabilne.