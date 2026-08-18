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Adam Pantak: Chłopomania wiecznie żywa

Większość z nas jest potomkami chłopów albo robotników. Nie widzę jednak celu w przesadnym eksponowaniu tego faktu – zwłaszcza gdy przybiera on formę chłopomanii bis.

Publikacja: 18.08.2026 14:53

Wystawa „Edward Dwurnik. Duma i wstyd” w stołecznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Wystawa „Edward Dwurnik. Duma i wstyd” w stołecznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Foto: PAP/Albert Zawada

Adam Pantak

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, pokazując obrazy Edwarda Dwurnika, i to nie te poświęcone miastu jako takiemu, ale jego konkretnym mieszkańcom – robotnikom, niejako bezgłośnie rozlicza się z dziedzictwem elitarności, którym obrosły tego typu instytucje – wystawiające sztukę zbyt trudną dla przeciętnego Kowalskiego.

Zamiast enigmatycznych rzeźb i abstrakcyjnych obrazów dostajemy, oczywiście nie po raz pierwszy (Dwurnik jest przecież artystycznym celebrytą od dziesięcioleci), spracowane dłonie, brzydkie twarze, znużone oczy robotników i innych przedstawicieli społecznego marginesu. Muzeum, atakowane przez skrajnie prawicowe środowiska za „oderwanie od rzeczywistości”, w końcu do niej powraca.

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