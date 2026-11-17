An-12
Do katastrofy doszło wieczorem 17 listopada w pobliżu wsi Jagunowo, niedaleko Kemerowa. Rosyjski kanał Shot podał, że samolot leciał z Nowosybirska do Kanska, gdy w powietrzu zapalił się jeden z jego silników. Według relacji świadka cytowanej przez kanał maszyna zaczęła gwałtownie spadać, a przy uderzeniu w ziemię doszło do eksplozji. Szczątki samolotu miały zostać rozrzucone w promieniu około 500 metrów.
Informację o śmierci 17 osób, czyli wszystkich znajdujących się na pokładzie, podały również kanały Telegramu 112 i Baza oraz stacja REN TV. Na razie doniesienia o liczbie ofiar należy traktować jako informacje rosyjskich mediów, a nie ostatecznie potwierdzony bilans.
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Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Sieriediuk potwierdził katastrofę w rejonie Jagunowa. Określił samolot jako maszynę tranzytową przelatującą nad Kuzbasem. Poinformował, że na miejscu utworzono sztab kryzysowy, a działania prowadzą służby Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, Rosgwardia i zespoły medycyny katastrof.
Inną wersję przebiegu zdarzeń przedstawił kanał Baza. Według jego informacji do katastrofy doszło podczas podejścia do awaryjnego lądowania. Załoga miała wcześniej nadać sygnał alarmowy z powodu usterki technicznej. Samolot, który według tych doniesień przewoził części zamienne, rozbił się około pięciu kilometrów przed lotniskiem.
Przyczyna katastrofy nie została dotąd oficjalnie ustalona. Informacje o pożarze jednego z silników oraz awarii technicznej pochodzą z relacji rosyjskich kanałów informacyjnych.
An-12 to czterosilnikowy samolot transportowy skonstruowany w Związku Radzieckim w biurze konstrukcyjnym Olega Antonowa. Pierwszy lot odbył w 1957 roku, a produkcję seryjną zakończono w 1972 roku (w niektórych źródłach podawany jest 1973 rok). Maszyna była przeznaczona do przewozu żołnierzy, sprzętu wojskowego i ładunków. Jej maksymalna ładowność wynosi około 20 ton, a prędkość przelotowa około 570 km/h. W zależności od konfiguracji może przewozić do 90 żołnierzy.
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Rosyjskie media podawały wcześniej, że we wrześniu ukraińska Służba Bezpieczeństwa (SBU) poinformowała o trafieniu dronami jednego z samolotów An-12 na lotnisku wojskowym Rostow-Centralny w Rostowie nad Donem. To jednak odrębne zdarzenie i nie ma obecnie podstaw, by łączyć je z katastrofą pod Kemerowem.
W 2025 roku rosyjskie służby prowadziły dochodzenie po wypadku An-12 na lotnisku w Nowym Urengoju. Podczas lądowania złamała się wówczas lewa podpora podwozia, a samolot zjechał na boczny pas. Nikt nie ucierpiał.
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