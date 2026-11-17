Do katastrofy doszło wieczorem 17 listopada w pobliżu wsi Jagunowo, niedaleko Kemerowa. Rosyjski kanał Shot podał, że samolot leciał z Nowosybirska do Kanska, gdy w powietrzu zapalił się jeden z jego silników. Według relacji świadka cytowanej przez kanał maszyna zaczęła gwałtownie spadać, a przy uderzeniu w ziemię doszło do eksplozji. Szczątki samolotu miały zostać rozrzucone w promieniu około 500 metrów.

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Informację o śmierci 17 osób, czyli wszystkich znajdujących się na pokładzie, podały również kanały Telegramu 112 i Baza oraz stacja REN TV. Na razie doniesienia o liczbie ofiar należy traktować jako informacje rosyjskich mediów, a nie ostatecznie potwierdzony bilans.

Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Sieriediuk potwierdził katastrofę w rejonie Jagunowa. Określił samolot jako maszynę tranzytową przelatującą nad Kuzbasem. Poinformował, że na miejscu utworzono sztab kryzysowy, a działania prowadzą służby Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, Rosgwardia i zespoły medycyny katastrof.

Załoga miała zgłosić awarię

Inną wersję przebiegu zdarzeń przedstawił kanał Baza. Według jego informacji do katastrofy doszło podczas podejścia do awaryjnego lądowania. Załoga miała wcześniej nadać sygnał alarmowy z powodu usterki technicznej. Samolot, który według tych doniesień przewoził części zamienne, rozbił się około pięciu kilometrów przed lotniskiem.

Przyczyna katastrofy nie została dotąd oficjalnie ustalona. Informacje o pożarze jednego z silników oraz awarii technicznej pochodzą z relacji rosyjskich kanałów informacyjnych.

Co wiadomo o samolocie?

An-12 to czterosilnikowy samolot transportowy skonstruowany w Związku Radzieckim w biurze konstrukcyjnym Olega Antonowa. Pierwszy lot odbył w 1957 roku, a produkcję seryjną zakończono w 1972 roku (w niektórych źródłach podawany jest 1973 rok). Maszyna była przeznaczona do przewozu żołnierzy, sprzętu wojskowego i ładunków. Jej maksymalna ładowność wynosi około 20 ton, a prędkość przelotowa około 570 km/h. W zależności od konfiguracji może przewozić do 90 żołnierzy.

Rosyjskie media podawały wcześniej, że we wrześniu ukraińska Służba Bezpieczeństwa (SBU) poinformowała o trafieniu dronami jednego z samolotów An-12 na lotnisku wojskowym Rostow-Centralny w Rostowie nad Donem. To jednak odrębne zdarzenie i nie ma obecnie podstaw, by łączyć je z katastrofą pod Kemerowem.

W 2025 roku rosyjskie służby prowadziły dochodzenie po wypadku An-12 na lotnisku w Nowym Urengoju. Podczas lądowania złamała się wówczas lewa podpora podwozia, a samolot zjechał na boczny pas. Nikt nie ucierpiał.