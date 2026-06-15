Według komunikatu rosyjskiego resortu obrony, samolot wykonywał lot bez uzbrojenia. W trakcie podejścia do pasa doszło do awarii maszyny, w wyniku której załoga zdecydowała się na katapultowanie.

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„15 czerwca 2026 roku podczas planowego lotu szkoleniowo-treningowego w obwodzie irkuckim, podczas podejścia do lądowania, doszło do awarii samolotu Tu-22M3. Załoga katapultowała się. Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia członków załogi. Nie odnotowano zniszczeń na ziemi” – podało rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Katastrofa Tu-22M3 w Rosji. Trwa badanie przyczyn

Rosyjskie służby wojskowe poinformowały, że wszyscy członkowie załogi przeżyli katapultowanie. Na miejscu katastrofy pracuje komisja głównego dowództwa Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej, która ma ustalić przyczyny zdarzenia.

Tu-22M3 to bombowiec dalekiego zasięgu, będący zmodernizowaną wersją samolotu Tu-22M. Maszyna jest wykorzystywana przez rosyjskie Siły Powietrzno-Kosmiczne do wykonywania uderzeń na cele naziemne i morskie oraz do przenoszenia pocisków manewrujących.

W ostatnich latach samoloty tego typu były wielokrotnie wykorzystywane w działaniach wojskowych prowadzonych przez Rosję, w tym w operacjach związanych z wojną przeciwko Ukrainie.