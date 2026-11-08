Nie ma na razie informacji, czy w wypadku zostali poszkodowani także obcokrajowcy. Al-Ajat znajduje się około 70 km na południe od Kairu.

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Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano siły bezpieczeństwa, jednostki obrony cywilnej oraz karetki pogotowia. Ministerstwo Zdrowia wysłało dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego i podniosło stan gotowości szpitali w całej prowincji, aby zapewnić pomoc poszkodowanym.

Portal Ahram Online informuje, że właściwe służby nadal monitorują sytuację i usuwają skutki wypadku. Trwają czynności prawne oraz dochodzenie mające na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wykolejenia pociągu.

Egipskie Koleje Państwowe skierowały na miejsce zdarzenia zespoły ratunkowe oraz dźwigi, aby usunąć uszkodzone wagony i przemieścić pozostałe. Trwają prace nad przywróceniem ruchu kolejowego w obu kierunkach na linii Kair–Wielka Tama Asuańska.

Wykolejenie pociągu w Egipcie. 52 karetki na miejscu wypadku

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do ewakuacji rannych skierowano 52 karetki pogotowia. Do szpitala Al Wasta w prowincji Bani Suwajf przewieziono 54 osoby, a kolejnych 10 trafiło do szpitala Al-Ajat w prowincji Giza.

Minister zdrowia Khaled Abdel Ghaffar nakazał szpitalom i placówkom medycznym w prowincjach Giza i Bani Suwajf podniesienie poziomu gotowości oraz zapewnienie poszkodowanym niezbędnej pomocy medycznej i ratunkowej.

Egipskie Koleje Państwowe (ENR) poinformowały, że pociąg nr 134, obsługujący połączenie Giza–Fajum w ramach usługi Tahya Misr, uderzył w tył pociągu nr 2010, jadącego z Kairu do Asuanu. Do zderzenia doszło między stacjami Kafr Ammar i Al-Raqqa.

Wypadki kolejowe w Egipcie. Miliardy dolarów na modernizację kolei

Wypadki kolejowe nie należą w Egipcie do rzadkości, mimo że w ostatnich latach kraj wydał miliardy dolarów na modernizację sieci kolejowej. Do głównych przyczyn wypadków należą błędy ludzkie na przejazdach kolejowych oraz awarie systemów sygnalizacji.

W kilku wypadkach kolejowych, do których doszło w latach 2020–2021, zginęły lub zostały ranne dziesiątki osób.

Czytaj więcej Polityka Egipt: Minister transportu rezygnuje po katastrofie Minister transportu Egiptu, Hisham Arafat, podał się do dymisji, po katastrofie kolejowej w Kairze, w której zginęło 25 osób.

10 września 2026 r. na stacji Al-Balyada w dystrykcie Al-Ajat w prowincji Giza zderzyły się dwa pociągi towarowe. Ranni zostali maszynista i jego pomocnik, a lokomotywa oraz dwa wagony wypadły z torów.

W czerwcu w pobliżu Kafr El-Zayat wykoleiło się sześć wagonów, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Z kolei w maju w wypadku kolejowym w Asuanie trzy osoby zostały lekko ranne.

W lipcu 2018 r. w wyniku wykolejenia pociągu rannych zostało co najmniej 55 osób. Natomiast we wrześniu 2016 r. w wypadku kolejowym w Al-Ajat zginęło pięć osób, a 27 zostało rannych.

Egipt od lat realizuje wart miliardy dolarów program rozwoju infrastruktury transportowej, modernizacji pociągów oraz rozbudowy i unowocześniania linii kolejowych.