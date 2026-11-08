Od początku jednak ranni policjanci mieli zapewnioną najlepszą możliwą opiekę medyczną – jako pierwszy poinformował o tym „Fakt”. Z pobliskiej restauracji wybiegło do nich dwóch uznanych krakowskich chirurgów. Jeden z nich, bez sprzętu, na ulicy, własną ręką tamował krwawienie z rany brzucha policjanta.

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Profesor Michał Pędziwiatr jest kierownikiem II Katedry Chirurgii UJ oraz kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Drugi lekarz, który ratował policjantów na ulicy, to dr Mateusz Wierdak, również uznany krakowski chirurg. Zajmuje się najtrudniejszymi przypadkami w placówce.

Strzelanina w Krakowie. Chirurdzy ratowali rannych policjantów

Prof. Michał Pędziwiatr powiedział Onetowi, że po wyjściu z restauracji wraz z drugim lekarzem zauważyli leżących funkcjonariuszy policji oraz mężczyznę w mundurze. – Nie wiedzieliśmy, kto jest sprawcą strzelaniny, a jeśli tu są poszkodowani, to gdzie są sprawcy – powiedział prof. Pędziwiatr.

– Przy udzielaniu pomocy nie kieruje się tym, kto jest sprawcą, a kto ze służb. Dwóch policjantów było przytomnych, w powierzchownym kontakcie, z postrzałami w klatkę piersiową. Sprawca też był przytomny, mówił, co go boli, miał rany postrzałowe brzucha, uda, klatki piersiowej – powiedział „Gazecie Krakowskiej” profesor Pędziwiatr.

Z pomocą ruszył mu dr Wierdak, który zajął się policjantem, który obezwładnił napastnika, ponieważ funkcjonariusz rzeczywiście wymagał pilnej pomocy. – Bez zabezpieczenia, bez rękawiczek po prostu skupił się na tym policjancie, tamując mu krwawienie z klatki piersiowej. Prawdopodobnie tym uratował mu życie – powiedział profesor.

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Profesor uparł się, że rannego policjanta należy wysłać do szpitala im. Jana Pawła II. – To nie jest pierwszy szpital w kolejce w przypadku takich zdarzeń, ale wiedzieliśmy, że tam są najlepsi specjaliści, jeśli chodzi o chirurgię klatkową – podkreślił profesor.

Prof. Michał Pędziwiatr: Nie uważamy się za bohaterów

Sprawca zamachu został skierowany do Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie przeszedł skomplikowaną operację jamy brzusznej. Wbrew pojawiającym się informacjom prof. Pędziwiatr nie operował ofiar sobotniej strzelaniny.

– Myśmy zrobili to, co każdy z przeszkoleniem medycznym zrobiłby na naszym miejscu, nie uważamy się za bohaterów – powiedział PAP Michał Pędziwiatr.

Zaprzeczył doniesieniom niektórych mediów, jakoby na miejscu sobotniego zdarzenia nie było policji. – Byli tam policjanci, ratownicy medyczni, którzy nas rozpoznali i wspólnie z nimi tych chorych tam ogarnialiśmy. Byli tam w mig, to znaczy w tym samym czasie, kiedy my tam przybiegliśmy. Więc to jest absolutna wierutna bzdura, że tam nie było policji – podkreślił chirurg.

Profesor zaznaczył, że na miejscu była również inna lekarka. – Wszyscy wspólnie działaliśmy – powiedział „Gazecie Krakowskiej”.

Popularny profil na Facebooku „Siostra Bożena” poinformował we wpisie, że na pomoc rannym ruszyła także pielęgniarka, pani Iwona, która na co dzień pracuje w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie, ale spędzała weekend w Krakowie z rodziną. W chwili strzelaniny była z bliskimi na zakupach.

„Pani Iwona zbiegła na dół i zaczęła pomagać rannym. Prowadziła resuscytację, a postrzelonej w brzuch kobiecie założyła wkłucie dożylne. Gdy córka próbowała się z nią skontaktować, ta nie odbierała, bo była przy poszkodowanych” – napisano na profilu.