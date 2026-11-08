Wiceprezydent Krakowa Elżbieta Kois-Żurek podkreśliła, że obecnie nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców i „sytuacja powinna się uspokajać, służby robią swoje”.

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Według Kois-Żurek, jeżeli chodzi o stan osób rannych, przebywających w szpitalach miejskich – szpitale im. Narutowicza i Żeromskiego – „wszystko idzie w dobrym kierunku". – Lekarze robią wszystko, żeby pacjenci powrócili do zdrowia – dodała. Opiekę nad pacjentami sprawuje kilka szpitali w mieście, w tym Szpital Uniwersytecki.

Według niedzielnych informacji wojewody małopolskiego jedna osoba jest w stanie ciężkim, a sprawca w stanie krytycznym.

– Jako miasto podjęliśmy działania dające bezpieczeństwo, dobrostan psychiczny. Chcemy na to wpływać. To jest naszym zadaniem, to robimy. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi służbami – dodała wiceprezydent Krakowa.

Strzelanina w Krakowie. Gdzie uzyskać pomoc psychologiczną?

Każdy, kto potrzebuje natychmiastowego wsparcia psychologicznego w związku z sobotnimi wydarzeniami na Rynku Głównym, może przyjść do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 (os. Kalinowe 18, tel. 12 644 18 85) oraz do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 (ul. Chmielowskiego 1, tel. 12 430 50 52).

Każdy mieszkaniec Krakowa, który potrzebuje natychmiastowego wsparcia psychologicznego może przyjść do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 (os. Kalinowe 18, tel. 12 644 18 85) oraz do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 (ul. Chmielowskiego 1, tel. 12 430 50 52).

Wsparcia udziela Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskej 8B, który prowadzi całodobowy telefon interwencyjny pod numerem 12 421 92 82.

Wsparcia udziela Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej 8B, który prowadzi całodobowy telefon interwencyjny pod numerem 12 421 92 82. Uruchomione zostaną specjalne dyżury telefoniczne, podczas których psycholodzy udzielą wsparcia.

Czytaj więcej Społeczeństwo Wolontariusze z Irlandii jako pierwsi pomagali rannym w Krakowie Wolontariusze irlandzkiej Obrony Cywilnej z Dublina byli jednymi z pierwszych, którzy nieśli pomoc poszkodowanym w sobotnim ataku na Rynku Głównym...

Do urzędu miasta zgłaszają się kolejne placówki, gotowe do otwarcia punktów wsparcia psychicznego. Informacje o nich mają pojawiać się na stronie internetowej magistratu.

Krakowskie szkoły przygotowują się na powrót uczniów

Wiceprezydent, mówiąc o działaniach na rzecz dobrostanu psychicznego mieszkańców, zaznaczyła, że dyrektorzy szkół wiedzą, że od poniedziałku mają bardzo uważnie obserwować zachowania uczniów, reagować na nie. – Emocje mogą być różne. Na pewno w szkołach komentowane będzie to, co stało się w sobotę – oceniła Kois-Żurek.

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i otworzył ogień do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród rannych jest dwóch policjantów.