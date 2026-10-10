Wprowadzony do polskiego prawa 15 lat temu zapis windykacyjny pozwala w testamencie notarialnym zapisać konkretną rzecz lub prawo majątkowe wskazanej przez siebie osobie, która nabywa je z chwilą śmierci spadkodawcy. W rozpoznawanej sprawie sąd rejonowy stwierdził nabycie spadku na podstawie ustawy przez żonę i dzieci spadkodawcy, a jego syn nabył nadto na podstawie zapisu windykacyjnego własność zabudowanej nieruchomości. Sąd uznał, że testament został sporządzony przez osobę mającą pełną zdolność do dysponowania swoim majątkiem, a przekazanie najbardziej wartościowego składnika majątku jednemu ze spadkobierców ustawowych nie może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

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Sąd Okręgowy w Siedlcach był innego zdania, co do zapisu windykacyjnego. Uznał, że choć swoboda testowania stanowi jedną z podstawowych zasad prawa spadkowego, to szczególne okoliczności tej sprawy, w tym wieloletnie naganne zachowanie spadkodawcy wobec członków rodziny oraz skutki majątkowe dokonanego rozrządzenia jego majątkiem, uzasadniają stwierdzenie sprzeczności zapisu windykacyjnego z zasadami współżycia społecznego. W konsekwencji uznał tę czynność za nieważną na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego, który mówi ogólnie, że czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest nieważna.

Swoboda testowania jest ograniczona zasadami współżycia społecznego

Syn, którego dotyczył zapis windykacyjny, odwołał się do Sądu Najwyższego broniąc decyzji ojca i wnosząc o zbadanie przez SN, czy w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad współżycia społecznego taką czynnością, wyłączona jest swoboda testowania, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i czy priorytetowe znaczenie zasady swobody testowania wyłącza stosowanie art. 58 § 2 k.c.

Sąd Najwyższy wskazał, że swoboda testowania nie wyłącza możliwości dokonania na podstawie art. 58 § 2 k.c. oceny rozrządzenia testamentowego. Zasady rządzące dziedziczeniem wymagają ostrożnego stosowania tego przepisu, ale nie są podstawą do wyłączenia jego zastosowania.

Treść testamentu nie może zatem pozostawać w sprzeczności z przepisami

Już w uchwale z 18 lipca 2012 r. (sygn. akt: III CZP 46/12) SN stwierdził, aby wykładni przepisów o zapisie windykacyjnym dokonywać z uwzględnieniem potrzeby możliwie szerokiej realizacji woli spadkodawcy. Swoboda testowania jest jednak ograniczona poprzez porządek prawny. Treść testamentu nie może zatem pozostawać w sprzeczności z przepisami ustawy (ani zmierzać do jej obejścia), ani być niezgodna z zasadami współżycia społecznego.

– Za stwierdzeniem nieważności zapisu windykacyjnego na podstawie art. 58 § 2 k.c. powinny przemawiać szczególne okoliczności i klauzula ta powinna być stosowana w przypadkach wyjątkowych, mających dostatecznie silne uzasadnienie aksjologiczne – wskazał sędzia Tomasz Szczurowski.

Sygnatura akt: I CSK 3286/24