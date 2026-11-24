Wzrost sprzedaży detalicznej w październiku o 3,5 proc. r/r to dane w cenach stałych. Czyli: o tyle więcej niż rok temu kupili konsumenci w Polsce. W ujęciu cen bieżących sprzedaż detaliczna urosła w minionym miesiącu o 6,4 proc. r/r – o tyle więcej zapłaciliśmy za te większe zakupy. Ceny w handlu były więc średnio rzecz biorąc wyższe niż rok temu – o 2,8 proc. To w dużej mierze oczywiście efekt wyższych o ponad 22 proc. r/r cen paliw.

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Sprzedaż dóbr trwałych mocno w górę

W październiku największy wzrost sprzedaży (w cenach stałych) odnotowano w kategorii mebli, RTV i AGD, gdzie sprzedaż zwiększyła się o 14,9 proc. r/r. Mocno wzrosła również sprzedaż pozostałych produktów (o 11,9 proc.) oraz tekstyliów, odzieży i obuwia (o 4 proc.).

Wzrosty objęły także farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny (6,4 proc. r/r), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (1,5 proc.), paliwa (1,6 proc.) oraz pojazdy samochodowe, motocykle i części (1,1 proc.).

Spadek sprzedaży wystąpił natomiast w kategorii prasy, książek i pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach – o 4,8 proc. rok do roku.

„Konsument trzyma się mocno” - oceniają ekonomiści banku Pekao.

„Wartość ta wpisuje się też w widoczny ostatnimi czasy trend sprzedaży” - komentują zaś analitycy mBanku dodając, że te dane nie sygnalizują jednak żadnego przyspieszenia konsumpcji.

Przemysł i budownictwo rozczarowały

Wtorkowe dane o sprzedaży detalicznej – bliskie średnim oczekiwaniom ekonomistów – to miła odmiana po słabych danych opublikowanych przez GUS w poniedziałek. Okazało się, że produkcja przemysłowa w październiku 2026 r. wzrosła zaledwie o 0,1 proc. r/r, a budowlano-montażowa spadła o 9,3 proc. Oba te wyniki były znacznie poniżej średnich oczekiwań analityków.

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