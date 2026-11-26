Preferencja to każde odstępstwo od zasady ogólnej, dzięki któremu ktoś płaci mniej podatku albo składek – ulga, zwolnienie, niższa stawka, mniejsza składka. Dla kasy państwa działa to jak wydatek, choć jest zapisane po stronie dochodów.

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Amerykański politolog Christopher Howard nazwał takie wsparcie ukrytym państwem dobrobytu. Spór o limit ryczałtu w ustawie, która czeka na decyzję prezydenta, dotyczy jednej z takich preferencji. Warto przy tej okazji zobaczyć je wszystkie.

W nowym raporcie policzyliśmy, ile są warte główne preferencje w podatkach dochodowych i składkach w Polsce i do kogo one trafiają. W 2026 r. to ok. 92 mld zł, czyli 2,2 proc. PKB. Wszystkie świadczenia pieniężne, od 800+ po 13. i 14. emeryturę, kosztują 142 mld zł. Ukryta część wsparcia to więc prawie 2/3 widocznego „socjału”.

Świadczenia dla wszystkich, preferencje dla najzamożniejszych

Świadczenia i preferencje rozkładają się w różny sposób. Te pierwsze dzielą się prawie równo: każda dziesiąta część społeczeństwa dostaje 8–12 proc. ich wartości. Natomiast z preferencji w PIT i składkach ok. 2/3 trafia do 10 proc. osób o najwyższych dochodach, a prawie połowa do najbogatszego 1 proc.

Ten 1 proc., czyli ok. 370 tys. osób, dostaje w preferencjach 43 mld zł rocznie. To dużo więcej, niż wszyscy emeryci i renciści dostają łącznie z 13. i 14. emerytury (26 mld zł). To dużo także na tle USA, gdzie pojęcie ukrytego państwa dobrobytu powstało: tam do najbogatszego 1 proc. trafia 17 proc. największych preferencji w podatku dochodowym.

Dwie największe preferencje dotyczą przedsiębiorców o wysokich dochodach. Ryczałtowcy płacą o ok. 28 mld zł mniej, niż płaciliby według skali podatkowej. To szacunek oparty na marżach przyjętych przez Ministerstwo Finansów (MF), bo ryczałtowcy nie deklarują dochodu. Przy marżach niższych albo wyższych o 10 pkt proc. kwota preferencji wynosi od 14 mld do 41 mld zł.

Z kolei podatek liniowy jest wart 22 mld zł. Korzyść z obu rozwiązań trafia prawie w całości do górnych 10 proc. Do tego dochodzi stała składka na ZUS. Przedsiębiorca płaci ok. 1,9 tys. zł miesięcznie bez względu na to, ile zarabia, a pracownik płaci składki od całej pensji. Przedsiębiorcy o wysokich dochodach zyskują więc na tym rozwiązaniu. Jest ono warte ok. 8 mld zł rocznie, z czego 80 proc. trafia do górnych 10 proc.

Gospodarstwa utrzymujące się głównie z własnej firmy, w których żyje 8 proc. ludności, dostają ok. 70 proc. wszystkich preferencji w PIT i składkach, czyli 65 mld zł.

Czytaj więcej Panel ekonomistów Eksperci: Ograniczyć ryczałt i podatek liniowy. Przepisy faworyzują przedsiębiorców Teza : Należy ograniczyć dostępność podatku ryczałtowego dla przedsiębiorców, ponieważ obecne zasady nieproporcjonalnie faworyzują samozatrudnionych kosztem etatowych pracowników Teza : Należy ograniczyć dostępność podatku liniowego dla przedsiębiorców, ponieważ obecne zasady nieproporcjonalnie faworyzują samozatrudnionych kosztem etatowych pracowników

Preferencje nie tylko dla zamożnych

Ukryte wsparcie ma też drugą stronę. Trzecia co do wielkości preferencja to składki rolników w KRUS, niższe o ok. 18 mld zł od tych, które płaciliby w ZUS na zasadach dla przedsiębiorców. Ponad 80 proc. tej kwoty trafia do uboższej połowy społeczeństwa.

We wsparciu rodzin widać prosty wzorzec: im mniej widoczna pomoc, tym bardziej sprzyja zamożniejszym. 800+ daje w każdej grupie dochodowej podobną kwotę na osobę. Ulga na dzieci daje najwięcej rodzinom o średnich dochodach. Z PIT-0 dla młodych ponad połowa trafia do 30 proc. społeczeństwa o najwyższych dochodach, bo większość młodych pracujących mieszka z rodzicami i tworzy wspólne gospodarstwo domowe. Wspólne rozliczenie małżonków jest warte dodatkowe 14 mld zł, a ponad 1/3 korzyści z niego trafia do górnych 10 proc.

Dla najwyższych dochodów system jest regresywny

Górne 10 proc. rozkładu dochodów ma 28 proc. dochodów i płaci 36 proc. podatków bezpośrednich i składek, więc system jako całość jest progresywny. Preferencje podatkowe tę progresję jednak osłabiają, a na samej górze odwracają.

Gospodarstwa ze środka rozkładu płacą w podatkach bezpośrednich i składkach ok. 20 proc. dochodu brutto. Osoby tuż poniżej najbogatszego 1 proc. płacą ok. 30 proc. Górny 1 proc. płaci ok. 27 proc., a gdy uwzględnić nasze szacunki dla ryczałtu, ok. 18 proc.

Nie znaczy to, że państwo mogłoby łatwo odzyskać całą wartość preferencji. Podatek liniowy i ryczałt są dla podatników warte razem ok. 50 mld zł rocznie. Gdyby znieść oba jednocześnie, do budżetu wpłynęłoby jednak według naszych szacunków tylko ok. 30 mld zł, bo część podatników wykazałaby niższe dochody. Gdyby wielu z nich przeniosło działalność do spółek, byłoby to jeszcze mniej. Wartość preferencji dla podatnika i kwota do odzyskania dla budżetu to dwie różne liczby i warto znać obie.

Reforma PIT, o której decyduje prezydent, dotyka małego fragmentu tego obrazu. Obniżony limit ryczałtu obejmie ok. 50 tys. z 950 tys. ryczałtowców. Przypada na nich ok. 17 mld z 28 mld zł korzyści z ryczałtu. Po reformie przejdą najpewniej na podatek liniowy, więc finanse publiczne zyskają z tego „tylko” 6–7 mld zł rocznie.

Kto powinien liczyć preferencje podatkowe

Każdą z tych preferencji można próbować jakoś uzasadnić. Ryczałt upraszcza rozliczenia, KRUS chroni małe gospodarstwa, niektóre ulgi wspierają rodziny. Decyzje o nich warto jednak podejmować, wiedząc, ile kosztują i komu służą. Dziś tej wiedzy nie ma. Ministerstwo Finansów ostatni raz wyceniło preferencje podatkowe dla lat 2016–2018 i nigdy nie pokazało, do jakich grup dochodowych trafiają. Powinno się więc wrócić do publikowania takiego raportu co roku i podawać w nim, kto ile zyskuje na każdej preferencji.

Ta wiedza będzie wkrótce potrzebna. Deficyt finansów publicznych przekroczył w 2025 r. 7 proc. PKB i w najbliższych latach trzeba go będzie zmniejszać. Ograniczenie preferencji, zwłaszcza tych, z których korzystają najzamożniejsi, mogłoby w tym pomóc.

Jest tu też zadanie dla Najwyższej Izby Kontroli. W 2025 r. NIK sprawdziła, czy urzędy skarbowe rzetelnie weryfikują odliczenia i zwolnienia w PIT. O ile nam wiadomo, nigdy nie oceniła natomiast łącznego kosztu preferencji podatkowych i składkowych, ich skuteczności ani tego, do kogo trafiają. Izba mogłaby taki przegląd prowadzić systematycznie. Wydatki budżetu oglądamy co roku pozycja po pozycji. Pieniądze, których państwo nie pobiera, zasługują na to samo.