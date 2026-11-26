Chociaż Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia kierunek reformy planowania przestrzennego, mającej ograniczyć chaos urbanistyczny, to krytycznie odnosi się do tempa zmian. W ocenie kontrolerów ich wdrażanie przebiega z opóźnieniem, przez co na terenach nieobjętych ogólnymi planami gmin mieszkańcy oraz inwestorzy mogą mieć trudności w realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Reklama Reklama

Izba informuje, że na koniec października plany ogólne uchwaliło 1165 gmin, czyli ok. 47 proc. Dodatkowo w ostatnich tygodniach tempo to wyraźnie zmalało i o ile w sierpniu uchwalono prawie 690 planów, to we wrześniu i październiku już tylko 20.

Czytaj więcej: Biznes Kiedy brak planu ogólnego może zablokować inwestycję? Od 1 września 2026 r. brak planu ogólnego może uniemożliwić uzyskanie nowych warunków zabudowy i utrudnić zmiany planów miejscowych. Nie oznacza to... Pro

Brak planu ogólnego może opóźnić budowę domu

Problem polega na tym, że w gminach bez obowiązującego planu ogólnego inwestorzy co do zasady nie mogą uzyskać decyzji o warunkach zabudowy (WZ) na podstawie wniosków składanych od 1 września br., o ile dany teren nie jest objęty planem miejscowym. Dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, zastępowane teraz przez plany ogólne, utraciły moc z końcem sierpnia.

Praktycznym przykładem może być sytuacja, gdy dana osoba na działce odziedziczonej po rodzicach chce zbudować dom jednorodzinny. Działki nie obejmuje plan miejscowy, więc do wniosku o pozwolenie na budowę będzie potrzebowała decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli wniosek o WZ złożyła 1 września lub później, gmina co do zasady może wydać decyzję dopiero po wejściu w życie planu ogólnego, a więc budowę trzeba odłożyć.

Reguluje to znowelizowany art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2026 r. poz. 538 ze zm.), zgodnie z którym „wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony od 1 września 2026 r. jest możliwe, jeżeli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny”. Nawet bez obowiązującego planu ogólnego gmina może dokończyć postępowania w sprawie WZ, ale wszczęte do 31 sierpnia. Inwestycje nadal można też realizować zgodnie z obowiązującym planem miejscowym lub na podstawie wcześniej wydanej, ważnej decyzji WZ.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Jacek Ziembiński, adwokat, managing associate w Dziale Prawa Administracyjnego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Z mojej perspektywy jako adwokata, który zajmuje się planowaniem przestrzennym, nie jest zaskoczeniem, że gminy sobie z tym nie poradziły. Wyznaczono im bardzo krótki termin na przygotowanie i wprowadzenie w życie planów ogólnych, choć kilkakrotnie go przedłużano. Jeśli spojrzymy na historię ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i na pokrycie kraju planami miejscowymi, to zobaczymy, że po dwudziestu latach wciąż duża część kraju takich planów nie ma. Dotychczas planu ogólnego nie przyjęto nawet w Warszawie, którą można uznać za jedną z najbardziej rozwiniętych gmin i w której kwestie przestrzenne są szczególnie wrażliwe. Warto też dodać, że nawet jeśli plany ogólne zostaną przyjęte, to pozostaje kwestia ich słabej jakości. Ich treść w bardzo niewielkim stopniu odpowiada temu, jak wygląda zagospodarowanie poszczególnych gmin i jakie są potrzeby inwestorów i właścicieli. Mogę podać przykład z gmin wiejskich, w których rolnikom w dużym stopniu ograniczono możliwość rozwoju gospodarstw. Tam, gdzie dotychczas było pole, wyznaczono strefę otwartą. Jeśli ktoś będzie chciał zwiększyć hodowlę krów czy innych zwierząt, to nie będzie mógł postawić kolejnego budynku gospodarczego na swoim polu, przy swoich zabudowaniach. Tam, gdzie dotychczas było pole, według planu ogólnego nadal będzie musiało być pole. W najgorszej sytuacji są właściciele nieruchomości, dla których nie obowiązuje plan miejscowy, a znajdujących się w gminie bez planu ogólnego. Problem polega na tym, że jeżeli nie mają decyzji o warunkach zabudowy i przed upływem terminu przejściowego, a więc przed 31 sierpnia, o nią nie wystąpili, to muszą czekać na plan ogólny, bo bez niego takiej decyzji nie dostaną. Z drugiej strony urzędy mierzą się ze skutkami ogromnego napływu wniosków o WZ-ki masowo składanych tuż przed upływem ustawowego terminu, których rozpatrywanie przebiega powoli.

Prawie 2 mln osób na terenach bez planów

Przedstawiając problem na mapie i w liczbach, NIK podaje, że jeszcze w sierpniu ok. 1,9 mln osób mieszkało na terenach bez planu miejscowego w gminach, które ani nie uchwaliły planu ogólnego, ani nie opublikowały jego projektu. Tereny te zajmowały ok. 11 proc. powierzchni Polski, a w sześciu województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim, mieszkało ok. 1,3 mln spośród tych osób. Izba podkreśla też, że na przygotowanie planów ogólnych wyznaczono gminom zbyt krótki czas.

11 proc. powierzchni Polski pod koniec sierpnia zajmowały tereny bez planu miejscowego w gminach bez uchwalonego planu ogólnego i bez opublikowanego projektu

„Zaznaczyć jednak należy, że od początku przyjęto zbyt krótki – biorąc pod uwagę wieloletnie opóźnienia gmin w uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – czas na przygotowanie planów ogólnych, wiążąc termin ich uchwalenia z dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy, z którego środków skorzystać można było do 31 sierpnia br. Było to racjonalną zachętą i szansą na sfinansowanie planów, ale narzuciło bardzo napięty termin. (...) Z powodu opóźnień prac nad reformą, czas na opracowanie planów ogólnych przed wygaszeniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez gminy, został skrócony dodatkowo” – czytamy w raporcie.

Braki kadrowe opóźniają przygotowanie planów ogólnych

Dodatkowo NIK wskazuje, że przyczynami nieuchwalenia planów ogólnych były m.in. braki kadrowe i niewystarczająca liczba fachowców gotowych do opracowania planów, przy dużej liczbie gmin, które jednocześnie chciały zlecić to zadanie.

„Zapowiedź ograniczenia możliwości wydawania decyzji WZ oraz wprowadzenia terminu ich obowiązywania wywołała gwałtowny wzrost liczby składanych wniosków (w 2024 r. o ponad 19 proc., a w 2025 r. o 159 proc. w stosunku do średniorocznej liczby decyzji wydawanych w latach 2004-2023). W konsekwencji w 2025 r. zwiększyło to znacznie obciążenie urzędów gmin” – podaje Izba.

Czytaj więcej Podatki Sprzedajesz prywatne działki? Skarbówka może wziąć PIT jak od firmy Fiskus może uznać, że sprzedawca gruntów działa jak przedsiębiorca i powinien płacić firmowe podatki. Przepisy są niejasne i dają urzędnikom duże p...

Co określa plan ogólny, a co plan miejscowy

Reforma planowania przestrzennego, rozpoczęta ustawą z 7 lipca 2023 r., miała ograniczyć chaotyczne rozlewanie się zabudowy m.in. dookoła miast i uporządkować zasady inwestowania. Na szczeblu rządowym odpowiada za nią minister finansów i gospodarki, którego w tych sprawach obsługuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W gminie projekt planu ogólnego przygotowuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a uchwala go rada gminy.

W planie ogólnym rada gminy określa ramy jej polityki przestrzennej i dzieli swój obszar na strefy, wskazując, gdzie przewiduje się zabudowę mieszkaniową, gdzie usługi, a gdzie np. zieleń. Te ustalenia wyznaczają ramy dla nowych planów miejscowych, a także dla decyzji o warunkach zabudowy. Z kolei plan miejscowy określa już szczegółowe zasady dla konkretnego terenu i to z niego właściciel działki może się dowiedzieć, czy wolno mu na nim postawić np. dom jednorodzinny, jak wysoki może być budynek i gdzie dokładnie może stanąć.