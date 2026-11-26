To pierwszy taki raport na temat nadużyć we włoskim Kościele. Jak zaznacza dziennik „La Repubblica”, jego publikacja stanowi krok naprzód, na który w minionych latach zdecydowało się już wiele episkopatów na świecie.

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– Nadużycia popełnione przez duchownych i osoby konsekrowane są otwartą raną w ciele Kościoła. Odczuwamy z ich powodu wstyd i nie chcemy tego ukrywać – oświadczył w związku z publikacją raportu przewodniczący Episkopatu kardynał Matteo Zuppi. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Włoch arcybiskup Giuseppe Baturi zapewnił z kolei, że w najbliższej przyszłości przeprowadzone zostaną dalsze badania, aby oddać głos ofiarom.

Niepełne dane i krytyka organizacji ofiar

Rzymska gazeta odnotowuje jednak, że sami biskupi przyznali, iż opublikowane dane są niepełne. Obejmują one zgłoszenia zarejestrowane w około połowie włoskich diecezji, ponieważ do badania pilotażowego nie przystąpiły diecezje z centrum i południa kraju.

Zestawienie dotyczy ponadto tylko dwóch dekad począwszy od 2001 roku – momentu, gdy skandal pedofilski wybuchł z wielką siłą w Stanach Zjednoczonych, a papież Jan Paweł II polecił dokładniejsze śledzenie zgłoszeń. „La Repubblica” przypomina, że episkopaty innych państw przeanalizowały znacznie dłuższe okresy, zazwyczaj od końca II wojny światowej do czasów obecnych. Dziennik zwraca też uwagę, że włoski raport pominął przypadki, które nie trafiły do sądu kościelnego, były rozpatrywane wyłącznie przez cywilny wymiar sprawiedliwości lub nigdy nie zostały zgłoszone.

Dokument spotkał się z krytyką stowarzyszenia ofiar Sieć Nadużyć. Powołując się na dane z własnego archiwum, organizacja podała liczbę 1357 sprawców pedofilii oraz 4773 ofiar.