Jak podaje portal Globenergia, farma wiatrowa w Walsdorf–Zilsdorf w Nadrenii–Palatynacie nie wytwarzała energii od września 2013 r. Turbin nie udało się ponownie uruchomić, co miało związek m.in. z problemami finansowymi operatora. Farma zaczęła w końcu stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ zdarzały się przypadki nielegalnego wchodzenia do wież i przecinania zabezpieczeń drzwi.

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Dlaczego to powiat płaci za demontaż turbin?

W 2016 r. powiat uznał, że pozwolenia wygasły, ponieważ turbiny od lat nie pracowały. Operator zakwestionował jednak tę decyzję. Spór zakończył się w 2024 r., gdy niemiecki Federalny Sąd Administracyjny nie dopuścił dalszego zaskarżenia.

Operator Windpark Zilsdorf Enerfarm GmbH & Co. KG mimo wezwań nie wykonał rozbiórki, więc władze powiatu zdecydowały się zrobić to na własną rękę. Demontaż rozpoczął się 12 listopada 2026 r. Po zakończeniu prac władze zamierzają dochodzić zwrotu kosztów od operatora, a częściowo także od właściciela gruntu. Nie wiadomo jednak, czy uda się odzyskać pieniądze.

Co zostanie po farmie wiatrowej?

Według niemieckiego nadawcy SWR podczas rozbiórki powstanie około 950 ton materiałów. Stal z wież trafi do recyklingu, a kompozytowe elementy łopat mają zostać poddane przetwarzaniu termicznemu. Betonowe fundamenty pozostaną jednak w ziemi. Koszt demontażu oszacowano na 500 tys. euro, czyli ponad 160 tys. euro za jedną elektrownię.

Władze powiatu potwierdziły, że prowadzono rozmowy o zastąpieniu starych turbin nowymi, jednak nie wpłynęła żadna konkretna oferta. Obecnie nie ma planów budowy nowych elektrowni w tym miejscu.