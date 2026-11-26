Zarząd Murapolu przedstawił zmodyfikowany cel sprzedaży na ten rok: w miejsce ok. 3,3 tys. umów deweloperskich i rezerwacji pojawiły się widełki 3,1-3,3 tys. Po trzech kwartałach Murapol podpisał 2286 umów (w tym 2005 deweloperskich). Oznacza to, że w IV kwartale Murapol musi znaleźć nabywców na 814-1014 mieszkań.

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Większa oferta mieszkań w aglomeracjach przepisem na wzrost sprzedaży w Murapolu

– Będziemy walczyć o ten wynik, co prawda październik wypadł słabiej niż wrzesień, ale wciąż utrzymujemy się w wyznaczonym celu – powiedział prezes Nikodem Iskra. Podczas prezentacji powiedział, że w przyszłym roku można oczekiwać wzrostu sprzedaży do ok. 3,5 tys., później zastrzegł, że oficjalny cel Murapol poda na początku 2027 r. – W tej chwili to poziom, który widzimy na podstawie gruntów, które kupiliśmy i które będziemy jeszcze kupować, a także na podstawie sprzyjającego kalendarza pozwoleń – powiedział Iskra.

W ciągu trzech kwartałów br. 57 proc. nabywców mieszkań Murapolu korzystało z finansowania bankowego wobec 49 proc. przed rokiem. Kredyty drożeją, a w najbliższym czasie oczekiwane są podwyżki stóp procentowych. Czy poziom 3,5 tys. nie jest zatem optymistyczny?

– W ostatnich kwartałach utrzymywaliśmy ofertę na poziomie 4-4,2 tys. mieszkań, by uzyskiwać sprzedaż rzędu 3,1-3,3 tys. lokali w skali roku. Planujemy zwiększyć liczbę wprowadzanych inwestycji, przez co oferta urośnie do 4,7-4,8 tys., chwilowo może nawet do 5 tys. w okolicach maja-lipca. To projekty, które nie będą się kanibalizować, wprowadzane głównie w aglomeracjach, gdzie mieszkania są kupowane na wcześniejszym etapie budowy, czego dowodem jest u nas bardzo niski na tle rynku udział mieszkań gotowych w ofercie, czyli 3 proc. (w siedmiu największych miastach – red.). Mamy produkt przystępny cenowo, atrakcyjny, w poprzednich latach pokazywaliśmy, że potrafimy notować stabilną sprzedaż niezależnie od warunków makroekonomicznych. To pozwala stwierdzić, że nasze oczekiwania nie są abstrakcyjne. Oficjalny cel sprzedaży podamy w 2027 r. – podkreślił prezes Iskra.

Murpol specjalizuje się mieszkaniach z segmentu popularnego, buduje w kilkunastu miastach, strategicznie przesuwa ofertę w kierunku największych aglomeracji. W ciągu trzech kwartałów niemal 86 proc. z 1,85 tys. lokali wprowadzonych do oferty znajdowało się w największych miastach.

W 2027 r. Murapol zakłada też znaczny wzrost liczby przekazanych lokali, do ok. 4 tys. wobec ok. 3 tys. w tym roku. Na IV kwartał br. przypadnie kumulacja przekazań – po trzech kwartałach spółka wydała klucze do 1,55 tys. mieszkań.

Murapol buduje mieszkania dla Kowalskich i dla funduszy PRS

W ciągu trzech kwartałów tego roku Murapol zaksięgował ponad 819 mln zł skonsolidowanych przychodów, o prawie 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny był stabilny, sięgając niemal 157 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 5,5 proc., do prawie 132 mln zł (3,23 zł na akcję).

Murapol stoi na dwóch nogach. Przychody z działalności deweloperskiej wyniosły prawie 730 mln zł, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej, co wprost wynika z większej liczby wydanych lokali. Murapol przekazał klucze do 1552 mieszkań, o 13,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia cena odebranego lokalu była większa rok do roku o 6,1 proc. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 4 proc., do prawie 235 mln zł. Rentowność zmniejszyła się z 37,4 do 32,2 proc.

Druga noga, budowa lokali dla inwestorów PRS, przyniosła prawie 90 mln zł przychodów i ponad 15 mln zł zysku brutto ze sprzedaży.