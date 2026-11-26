Władze Estonii podjęły pochopną decyzję, zamykając granicę z Rosją z początkiem grudnia. Taki krok powinny były najpierw skonsultować z innymi państwami bałtyckimi – oświadczył premier Łotwy Andris Kulbergs.

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Granica z Rosją. Premier Łotwy: Estonia zbyt pochopnie wstrzymała ruch graniczny

Według niego kwestię zawieszenia ruchu na drogowych przejściach granicznych na estońskiej granicy wschodniej należało dokładnie rozważyć i skoordynować z Litwą oraz Łotwą. Szczególnie istotny jest – podkreślił szef łotewskiego rządu w programie telewizji TV3 – wpływ takiego środka na przewóz towarów, w tym tych, które są już w drodze.

Rząd Łotwy w związku z decyzją Estonii rozważa obecnie różne scenariusze – podkreślił premier w środowym programie telewizji TV3. Łotwa ma również wspólną granicę z Białorusią.

Dowództwo łotewskiej straży granicznej już przestrzegło, że w związku z zamknięciem trasy do Rosji przez Estonię, ruch w kierunku wschodnim przez Łotwę oraz ze wschodu znacząco się zwiększy.

Granica estońsko-rosyjska zamknięta od 1 grudnia

Wszystkie punkty kontroli na estońsko-rosyjskiej granicy zostaną zamknięte dla podróżnych i transportu drogowego na okres pół roku począwszy od wtorku 1 grudnia. Rząd Estonii zdecydował się na to w reakcji na zaplanowane akty sabotażu, których celem stały się estońskie firmy sektora zbrojeniowego, w tym produkujące bezzałogowce i współpracujące z Ukrainą.

Ostatni akt podpalenia zakładu firmy Threod Systems mieszczący się pod Tallinnem został udaremniony 14 listopada, a rząd Estonii ogłosił, że zamknie granicę wschodnią już następnego dnia od tego zdarzenia. Według estońskiego kontrwywiadu za sabotażem stał rosyjski wywiad wojskowy GRU, a w związku z podpaleniem zatrzymani zostali obywatele Łotwy.

Prezydent Estonii Ulle Madise również zwróciła uwagę, że decyzja o zamknięciu granicy z Rosją powinna zostać podjęta w oparciu o analizę skutków ekonomicznych, humanitarnych oraz dyplomatycznych, jak i kwestii bezpieczeństwa, ale sam rząd nie może reagować „emocjonalnie” na rosyjskie działania.