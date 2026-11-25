Z tego artykułu dowiesz się: Jak dynamicznie rozwija się rynek najmu instytucjonalnego i które miasta zyskują na znaczeniu.

Jakie pułapki podatkowe i prawne mogą spowolnić dalszy rozwój tego sektora.

Co największe transakcje rynkowe mówią o dojrzałości i przyszłości polskiego PRS.

W jaki sposób zmienia się struktura gruntów pod inwestycje i jakie ma to konsekwencje.

W Polsce pod koniec września było 139 obiektów PRS (Private Rental Sector), czyli najmu instytucjonalnego, obejmujących łącznie 31 258 mieszkań. Oznacza to, że rynek się rozwija. W pierwszej edycji raportu firm doradczych Savills i CRIDO, który został opublikowany w październiku 2022 r., zidentyfikowano 8 154 lokale w 52 nieruchomościach.

Reklama Reklama

W tym czasie liczba inwestorów wzrosła z 16 do 32. W ciągu czterech lat zasób najmu instytucjonalnego w Polsce zwiększył się więc niemal czterokrotnie, a liczba inwestorów się podwoiła. Według ekspertów rynek rośnie wolniej, niż przewidywano. Wpływ na ten sektor ma m.in. reforma planistyczna i wprowadzenie planów ogólnych.

Czytaj więcej Nieruchomości mieszkaniowe Resi4Rent dosypuje do wrocławskiej oferty mieszkań na wynajem W budynku przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu Resi4Rent oferuje 620 gotowych do zamieszkania lokali PRS – od kawalerek po trzy pokoje.

PRS rośnie nie tylko w Warszawie

Według prognoz firm Savills i CRIDO do 2028 r. krajowy zasób PRS może już liczyć 42 tys. lokali. To wciąż niewielki procent mieszkań na wynajem, których większość pozostaje w rękach inwestorów prywatnych.

Z analiz wynika, że w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku na rynek trafiło ok. 4,4 tys. mieszkań PRS w 14 inwestycjach. Największym rynkiem jest Warszawa, z 9 850 mieszkaniami, jednak jej udział w całym zasobie zmniejszył się z 45 proc. w 2022 r. do 31 proc. obecnie.

Przybywa nieruchomości PRS w miastach regionalnych. – Trójmiasto, po zwiększeniu podaży w tym roku, wyprzedziło Poznań, a potencjał rozwoju mają także Wrocław i Kraków – wskazują eksperci firm Savills i CRIDO.

Zaznaczają, że dalszy rozwój sektora PRS zależy nie tylko od popytu i dostępności kapitału, ale też od kwestii podatkowych i prawnych – m.in. kwalifikacji usług na gruncie VAT i zasad rozliczania podatku od nieruchomości.

Zmienia się także struktura gruntów pod takie inwestycje. Udział lokali w działających obiektach wybudowanych terenach o przeznaczeniu usługowym wzrósł z 18 do 44 proc. W przypadku budowanych dziś mieszkań udział ten sięga 63 proc. Autorzy raportu wiążą tę zmianę m.in. z konkurencją o grunty mieszkaniowe i ich wysokimi cenami.

– Polski rynek najmu instytucjonalnego jest dziś w zupełnie innym miejscu niż kilka lat temu. Zasób zwiększył się niemal czterokrotnie, obiekty utrzymują bardzo wysokie poziomy wynajęcia, a sektor rozwija się także w miastach regionalnych – mówi Jacek Kałużny, szef działu rynków kapitałowych w Savills Polska. – Jednocześnie udział najmu w Polsce na tle średniej europejskiej jest niski, a liczba gospodarstw domowych ma nadal rosnąć. To dobre fundamenty dla dalszego rozwoju, ale nowe projekty będą wymagały coraz bardziej selektywnego podejścia do lokalizacji, produktu i kosztów oraz dużej dyscypliny w zarządzaniu aktywem – podkreśla.

Analitycy wskazują na długoterminowe czynniki wspierające rozwój sektora PRS: prognozowany wzrost liczby gospodarstw domowych o 880 tys. do 2035 r., niski w porównaniu ze średnią unijną udział osób mieszkających w wynajmowanych lokalach oraz wysoki poziom przeludnienia mieszkań. Rynek PRS rozwija się obok znacznie większego rynku najmu prywatnego, którego właściciele korzystają z odmiennych zasad opodatkowania.

Transakcje na rynku najmu instytucjonalnego

W pierwszych trzech kwartałach tego roku wartość trzech transakcji na polskim rynku BtR (build-to-Rent) /PRS wyniosła ok. 631 mln euro. Zdecydowana większość tej kwoty przypadła na największą jak dotąd instytucjonalną transakcję mieszkaniową w Polsce, jaką było sfinalizowane wiosną przejęcie przez TAG Immobilien/Vantage Development portfela 18 nieruchomości Resi4Rent, obejmującego ok. 5 322 mieszkań (za ok. 575 mln euro).

– Rekordowa transakcja jest ważnym sygnałem dla polskiego rynku najmu instytucjonalnego, pokazuje rosnącą skalę i dojrzałość tego segmentu. Niewielka liczba transakcji nie wynika z braku zainteresowania inwestorów, ale przede wszystkim z ograniczonej dostępności odpowiedniego produktu – mówi Wioleta Wojtczak, szefowa działu badań w Savills Poland. – Wraz ze wzrostem zasobu i dojrzewaniem kolejnych portfeli możemy się spodziewać większej liczby transakcji w kolejnych latach.

VAT a praktyki operatora

Dla inwestorów problemem jest wciąż niepewność dotycząca VAT. Autorzy raportu wskazują, że w 2025 r. pojawiły się odmowy wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) potwierdzających możliwość stosowania 8-proc. VAT dla usług zakwaterowania. – Podobne rozstrzygnięcia nasiliły się na początku 2026 r., a organy zaczęły szerzej analizować sposób działania całego modelu: nie tylko treść umowy, lecz także zasady rozliczeń, długość pobytu, możliwość jego przedłużenia oraz rzeczywistą obsługę klienta – mówią analitycy.

Podkreślają, że nie ma jednego zestawu cech gwarantujących zastosowanie określonej stawki. Najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT, usługi związane z zakwaterowaniem mogą podlegać stawce 8 proc. O kwalifikacji decyduje jednak całokształt świadczenia i jego realizacja. WIS chroni wyłącznie model opisany we wniosku, pod warunkiem że usługa wykonywana w praktyce jest z nim zgodna; co do zasady dokument pozostaje ważny przez pięć lat.

– W przypadku PRS analiza VAT nie powinna się kończyć na sprawdzeniu umowy ani uzyskaniu WIS. Trzeba zadbać o zgodność dokumentacji, rozliczeń i codziennej praktyki operatora, ponieważ to one łącznie opisują usługę świadczoną najemcy – wyjaśnia Anna Pleskowicz, partner z działu doradztwa podatkowego w CRIDO.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 21 października 2024 r. (sygn. III FPS 2/24) orzekł, że części budynku mieszkalnego służące trwałemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych nie są „zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej”, nawet, jeśli przedsiębiorca wynajmuje je odpłatnie. Tym samym znajduje do nich zastosowanie niższa stawka podatku (zasadniczo ok. 1 zł w stosunku do ok. 30 zł przy działalności gospodarczej). Po dwóch latach wydawane interpretacje potwierdzają stosowanie stawki mieszkaniowej dla lokali wynajmowanych długoterminowo w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, również w stosunku do powierzchni wspólnych budynków, komórek lokatorskich i miejsc postojowych powiązanych z mieszkaniami. Zasadniczo więc preferencyjna stawka ma zastosowanie do budynków mieszkalnych.

– Biorąc pod uwagę, że obecnie większość zasobów PRS powstaje na gruntach usługowych, takie inwestycje są obciążone istotnie wyższym kosztem podatku od nieruchomości, mimo że realizują zasadniczo ten sam cel mieszkaniowy. Należy to uwzględnić, planując inwestycję – podkreśla Anna Pleskowicz.