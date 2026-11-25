Odkrycia dokonano przy Placu Garncarskim w centrum Rzeszowa, niedaleko Rynku i ratusza. Firma Dewelopres rozpoczęła tu przygotowania do budowy sześciopiętrowego apartamentowca. W ich ramach trwają prace archeologiczne prowadzone przez Pracownię Archeologiczną Mirosława Mazurka.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Kraj Zabytkowy zegar nie ma wskazówek. Nowa firma naprawi błędy poprzedników Zegar na wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim od lat pozbawiony jest wskazówek i nie działa. Jego remont ma jednak wkrótce ruszyć. Wszystko dzięk...

W centrum Rzeszowa archeolodzy odkryli tysiące zabytkowych przedmiotów

Jak poinformował inwestor za pośrednictwem mediów społecznościowych, w trakcie wykopalisk na terenie nowej inwestycji – osiedla Plac Garncarski, przy ul. Wierzynka, archeolodzy już wcześniej natrafili na tysiące zabytkowych przedmiotów, w tym m.in. fragmenty glinianych naczyń, kafli i szklanych butelek. Były one ukryte w piwnicach kamienic funkcjonujących przy ulicach Szpitalnej i Wierzynka w okresie międzywojennym, a obecnie już nieistniejących.

Największego, jak dotąd, odkrycia dokonano jednak w połowie listopada w północnej części placu, w piwnicach kamienicy mieszczącej się dawniej pod adresem Wierzynka 1. Wówczas, jak podaje serwis wyborcza.pl, jeden z pracowników Pracowni Archeologicznej odnalazł duży zbiór metalowych przedmiotów znajdujących się w jednym miejscu. Według nieoficjalnych ustaleń serwisu, skarb ukryty był na dnie dawnej latryny.

Skarb odkryty w centrum Rzeszowa. To srebrne monety i elementy zastawy stołowej

Wśród odnalezionych przedmiotów było m.in. niewielkie metalowe naczynie, a w nim ok. 100 srebrnych monet. Wśród nich, jak podaje Dewelopres, rozpoznano głównie węgierskie forinty z drugiej połowy XIX wieku oraz austriackie monety o nominale 5 koron z 1907 r.

Poza monetami w skład odnalezionego skarbu wchodziły również elementy zastawy stołowej: sztućce, kieliszki i dwa metalowe talerze. Szczególne zainteresowanie wzbudziły noże ze stali nierdzewnej z zachowanymi fragmentami napisu „GERLACH NIERDZEWNE”. Produkcję tego rodzaju sztućców rozpoczęto w latach 30. XX wieku.

To na podstawie sztućców Gerlacha, jak zauważa wyborcza.pl, archeolodzy jako szacunkowy moment ukrycia skarbu, wskazują wybuch II wojny światowej w 1939 r.

Skarb trafi do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Skarb odkryty w Rzeszowie zaprezentowany został we wtorek 24 listopada w czasie specjalnej konferencji prasowej. Została ona zorganizowana przez firmę Dewelopres, która poinformowała, że odnalezione przedmioty trafią do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Tam zostaną poddane dalszym badaniom i konserwacji.

Poszukiwaniem informacji na temat właścicieli odkrytego skarbu planuje w późniejszym terminie zająć się również Pracownia Archeologiczna Mirosława Mazurka.

– Pójdziemy do archiwum poszukać informacji o przedwojennych właścicielach tej kamienicy – przyznał właściciel pracowni w rozmowie z wyborczą.pl.