Szafka stała w domu przy Via dell'Abbondanza, jednej z najbardziej ruchliwych ulic starożytnych Pompejów. Wewnątrz znajdowały się przedmioty codziennego użytku, od przyborów toaletowych i naczyń kuchennych po pieniądze i ozdoby. Właściciele pozostawili je w domu, zanim miasto zostało zasypane podczas erupcji Wezuwiusza.
Jak podaje agencja Reutera, archeolodzy odtworzyli konstrukcję drewnianej szafki na podstawie śladów zachowanych w materiale wulkanicznym. Samo drewno nie przetrwało w pierwotnej postaci, ale pozostałości pozwoliły zrekonstruować miejsce przechowywania znalezionych przedmiotów.
Czytaj więcej
Naukowcy wykorzystali nowoczesne metody analizy do zbadania szczątków znalezionych obok mężczyzny, który zginął w Pompejach podczas erupcji Wezuwiu...
– Nie jesteśmy w stanie z całą pewnością ustalić, kto mieszkał w tym domu, ale odnalezione fragmenty przybliżają nas do codziennego życia jego mieszkańców – powiedział Gabriel Zuchtriegel, dyrektor Parku Archeologicznego w Pompejach.
Jednym z najbardziej osobistych znalezisk jest naszyjnik złożony z co najmniej 24 drobnych elementów wykonanych z kości, pasty szklanej, ceramiki i kryształu górskiego.
Wśród ozdób znajdują się przedstawienia bóstw – Besa i Merkurego – a także miniaturowe dłonie, stopy, szyszki sosnowe i kiście winogron.
Czytaj więcej
W Pompejach dobiegła końca rewitalizacja Ogrodu Herkulesa. Miejsce ponownie zachwyca po prawie 2 tysiącach lat od kataklizmu, który położył kres is...
Podobne naszyjniki, określane jako crepundia, wręczano w starożytnym Rzymie dzieciom. Pełniły funkcję ochronnych amuletów, ale mogły także służyć jako grzechotki. Wydawane przez nie dźwięki pomagały dorosłym usłyszeć, gdzie znajduje się dziecko.
Niektóre osoby zachowywały takie ozdoby również w dorosłym życiu jako pamiątki z dzieciństwa. Nie wiadomo, czy odnaleziony naszyjnik należał do dziecka mieszkającego w domu, czy do dorosłego, który przechowywał go ze względów sentymentalnych.
Odkrycie pozwala jednak zajrzeć do prywatnego świata ludzi, których imion ani historii nie udało się dotąd jednoznacznie ustalić.
W pozostałościach szafki znajdowały się także przedmioty związane z codzienną higieną i pielęgnacją. Archeolodzy odkryli pęsetę, niewielki szklany flakonik przeznaczony na perfumy lub maści oraz kadzielnicę.
Wśród znalezisk były również naczynia z brązu, szkła i ceramiki oraz garnki używane do przygotowywania posiłków.
Uwagę badaczy zwróciły ołowiane odważniki przechowywane w drewnianej skrzynce. Mogą świadczyć o tym, że jeden z mieszkańców domu zajmował się handlem.
Czytaj więcej
Archeolodzy odkryli na terenie Pompejów miejsce, w którym serwowano gorące dania typu fast food. Na kulinarnym stanowisku znaleziono doskonale zach...
W niewielkim plecionym pojemniku znaleziono natomiast 38 monet z brązu. Pieniądze pozostały w domu razem z biżuterią i przedmiotami osobistymi. Archeolodzy przypuszczają, że mieszkańcy nie mieli czasu na zabranie swojego dobytku podczas katastrofy.
– Pompeje to nie tylko miejsce wielkich dzieł sztuki. To także przestrzeń, w której nawet najbardziej zwyczajne przedmioty przywracają ludzki wymiar przeszłości – podkreślił Gabriel Zuchtriegel.
Jak wyjaśnił, wartość odkrycia polega na możliwości poznawania osobistych przyzwyczajeń, zajęć i wspomnień mieszkańców antycznego miasta.
Czytaj więcej
Archeolodzy odkryli na ścianie jednego ze starożytnych domów w Pompejach bardzo ciekawy fresk. Przedstawia coś, co zdaniem wielu można nazwać antyc...
Dom znajduje się w centralnej części Pompejów. Na podstawie odkrytych tam inskrypcji badacze wstępnie wiążą go z mężczyzną o imieniu Cornelius Maximus. Nie ma jednak pewności, czy to właśnie on był właścicielem odnalezionych przedmiotów.
Fasadę budynku odsłonięto podczas wykopalisk już w 1912 roku. Dopiero teraz, w ramach szerszego projektu konserwatorskiego, archeolodzy zbadali część pomieszczeń znajdujących się za nią.
Czytaj więcej
Park archeologiczny w Pompejach ogłosił odkrycie ceremonialnego czterokołowego rydwanu. Pojazd jest w doskonałym stanie - informuje włoska agencja...
Wykopaliska przyniosły także znalezisko przypominające o mniej przyjemnych aspektach życia w starożytnym mieście. W amforze umieszczonej na podwyższeniu odkryto szczątki dwóch młodych myszy.
Pompeje, położone niedaleko dzisiejszego Neapolu, zostały zasypane popiołem i innym materiałem wulkanicznym podczas erupcji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Katastrofa doprowadziła do zniszczenia miasta, ale jednocześnie pozwoliła zachować niezwykłe świadectwa życia jego mieszkańców – od budynków i malowideł po drobne przedmioty codziennego użytku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas