26 listopada do obiegu trafi nowa moneta okolicznościowa NBP
Szczegółowe informacje na temat nowej monety znaleźć można na stronie internetowej NBP.
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Nowa pięciozłotówka, która pojawi się w obiegu 26 listopada, będzie 24. monetą okolicznościową z serii „Odkryj Polskę” emitowanej od 2014 r. przez NBP. Prezentuje ona rocznice ważnych dla naszego kraju wydarzeń, a także miejsca warte odwiedzenia.
Moneta o średnicy 24 mm waży 6,54 g. W obiegu pojawi się milion sztuk. Cena pięciozłotówki oferowana obecnie przez internetowe sklepy numizmatyczne waha się od 7,49 zł do 8 zł.
Na rewersie nowej monety przedstawiono bryłę Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie od strony południowo-wschodniej z widocznymi wieżą i hurdycją, czyli drewnianą galerią w górnej części murów obronnych. W otoku u góry znajduje się napis „ZAMEK KAPITUŁY WARMIŃSKIEJ”, natomiast u dołu „W OLSZTYNIE”. Ponadto z lewej strony umieszczono wyodrębnione pole, na którym w zależności od kąta patrzenia znaki układają się w skrót „NBP” lub rok emisji „2026”.
Z kolei na awersie nowej monety umieszczono – wzdłuż krawędzi pierścienia – u góry napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, a u dołu „5 ZŁOTYCH”, który poprzedza i kończy perełka. W centralnej części znajduje się natomiast wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a pod nim – po prawej stronie – widnieje znak mennicy „m/w”. Poniżej zamieszczono rok emisji – „2026”.
Brzeg nowej monety jest nieregularnie moletowany. Umieszczono na nim ośmiokrotnie powtórzony napis „NBP”, przy czym co drugi jest odwrócony o 180 stopni, a poszczególne oznaczenia oddzielono gwiazdkami.
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Zamek Kapituły Warmińskiej znajduje się w Olsztynie. Jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych, gotyckich warowni w Polsce – przypomina NBP. Jednocześnie budowla należy do najcenniejszych zabytków Warmii. Jest też symbolem miasta, nierozerwalnie związanym z postacią Mikołaja Kopernika.
Budowę zamku rozpoczęto w połowie XIV w. W 1952 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków, a od 2023 r. figuruje na liście 133 pomników historii.
Obecnie budynek jest siedzibą Muzeum Warmii i Mazur. Można tu podziwiać m.in. autentyczne wnętrza związane z działalnością Mikołaja Kopernika czy bogate zbiory dokumentujące historię regionu. „Olsztyński zabytek pozostaje miejscem, w którym średniowieczna architektura łączy się z dziedzictwem jednego z najwybitniejszych uczonych w dziejach świata” – podkreśla NBP.
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