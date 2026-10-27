Moneta ma upamiętniać wydarzenia z 1806 r., gdy Prusy poniosły klęskę w wojnie z Francją Napoleona. Ta porażka otworzyła Polakom drogę do działań na rzecz odbudowy państwa, które w tym czasie było podzielone w wyniku rozbiorów.

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Powstanie, które pomogło odbudować polską państwowość

Pod koniec 1806 r. mieszkańcy Wielkopolski i Mazowsza, które były wtedy częścią zaboru pruskiego, zaczęli stopniowo przejmować władzę z rąk pruskich urzędników, a pod wodzą generała Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego zaczęły powstawać polskie oddziały wojskowe.

Już na początku kolejnego roku te oddziały walczyły na Pomorzu u boku Francuzów przeciwko Prusakom. Powstanie odegrało istotną rolę w procesie prowadzącym do utworzenia Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Jak podkreśla NBP w swoich materiałach, determinacja Polaków pozwoliła wykorzystać sprzyjającą sytuację międzynarodową i przezwyciężyć poczucie beznadziei po trzecim rozbiorze.

Jak wygląda nowa moneta NBP?

Na rewersie umieszczono portrety Dąbrowskiego i Wybickiego oraz napis upamiętniający rocznicę powstania. Awers przedstawia generała Dąbrowskiego na koniu i inskrypcję „O GODNOŚĆ BYCIA NARODEM”. Wizerunek dowódcy odwzorowano na podstawie barwnej litografii przedstawiającej jego wjazd do Poznania w 1807 r., pochodzącej ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Na rewersie znajdują się również orzeł, znak mennicy oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA 2026 10 ZŁ”.

Monetę wykonano ze srebra próby 999/1000. Ma średnicę 32 mm, waży 14,14 g i będzie kosztować 350 zł. Oficjalna sprzedaż monety potrwa do 28 października 2029 r.