Nowa moneta ma nominał 50 zł i została wykonana ze srebra próby 999. Waży 62,20 g i ma średnicę 45 mm. Kolekcja będzie mocno limitowana, ponieważ NBP wprowadzi do obiegu jedynie 4 tys. sztuk.

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Ile będzie kosztować nowa moneta kolekcjonerska?

Choć nominał monety wynosi 50 zł, będzie ona warta aż 25 razy więcej. Kolekcjonerzy oraz wszystkie osoby, które zdecydują się na zakup, będą musiały zapłacić za nią 1250 zł. Monetę będzie można kupić do 14 października 2029 roku.

Elementem, który w największym stopniu wyróżnia monetę, jest wspomniany wcześniej okrągły fragment bursztynu. Został on umieszczony na rewersie, na wizerunku herbu Gdańska według odcisku pieczęci z 1457 roku. Na centralnym miejscu znalazł się z kolei wizerunek króla Kazimierza IV Jagiellończyka. Był on inspirowany płaskorzeźbą z nagrobka, która znajduje się w Katedrze Wawelskiej.

Na awersie monety umieszczono wizerunek pieczęci majestatowej króla, fragment jednej ze stron dokumentu II pokoju toruńskiego, wizerunek orła oraz znak mennicy. Na przedniej stronie widać napis 50 zł RZECZPOSPOLITA POLSKA 2026, a wzdłuż lewego brzegu napis upamiętniający wydarzenie – POWRÓT POMORZA GDAŃSKIEGO / DO POLSKI W 1466 ROKU.

Powrót Pomorza Gdańskiego miał kluczowe znaczenie dla Polski

Wojna trzynastoletnia między Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim wybuchła w 1454 roku i zakończyła się podpisaniem drugiego pokoju toruńskiego w 1466 roku. Polska wyszła z tego konfliktu zwycięsko, pokonując zakon i odzyskując Pomorze Gdańskie oraz m.in. ziemię chełmińską i michałowską, z których następnie utworzono nową prowincję – Prusy Królewskie.

Bezpośrednią przyczyną wojny było inkorporowanie przez ówczesnego króla Kazimierza IV Jagiellończyka ziem należących do państwa krzyżackiego. Stało się to w odpowiedzi na prośby Związku Pruskiego, który reprezentował mieszkańców tamtych terenów i był organizacją sprzeciwiającą się polityce prowadzonej przez zakon. Państwo krzyżackie nakładało na swoich podwładnych coraz wyższe podatki, aby móc pozyskać środki na prowadzenie kolejnych wojen. Poddani sprzeciwiali się tej polityce, w związku z czym Związek Pruski zwrócił się do Kazimierza IV Jagiellończyka z prośbą, aby wziął ich pod swoją opiekę.

Od momentu podpisania warunków pokoju każdy kolejny wielki mistrz zakonu krzyżackiego musiał składać hołd królowi polskiemu, a państwo zakonne po wielu latach w końcu przestało stanowić zagrożenie. Odzyskaliśmy również dostęp do Morza Bałtyckiego, co przyczyniło się do rozwoju gospodarki, zaś Gdańsk stał się najważniejszym portem w kraju.