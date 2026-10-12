Wstępne prognozy długoterminowe obejmują okres od listopada do stycznia, a przewidywane wartości odnoszą się do średnich miesięcznych i norm wieloletnich z lat 1991–2020.

Listopad i grudzień cieplejsze niż zwykle

Według prognozy przedstawionej przez „Fakt” w listopadzie średnia temperatura przekroczy normę we wszystkich regionach Polski, również na obszarach górskich. Wciąż jednak należy spodziewać się nocnych przymrozków i ochłodzenia. W granicach normy typowej dla tego miesiąca utrzyma się natomiast suma opadów.

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Podobny scenariusz jest prognozowany na grudzień. Pierwszy miesiąc kalendarzowej zimy ma być łagodniejszy niż zwykle, a opady będą mieścić się w typowym zakresie.

W styczniu czeka nas więcej opadów

Łagodna zimowa aura nie zostanie z nami na długo. Już w styczniu średnie temperatury w całej Polsce mają wrócić do normy wieloletniej, co wprawdzie nie oznacza silnych mrozów, ale powrót warunków termicznych charakterystycznych dla tej pory roku.

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Prognozy wskazują jednak na większą niż zwykle sumę opadów, m.in. na Pomorzu, Warmii, w rejonie Suwałk oraz Bydgoszczy i Torunia. Podobne wskazania dotyczą południa, zwłaszcza okolic Opola, Katowic, Krakowa, Rzeszowa i Zakopanego. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy będzie padał śnieg, czy deszcz, ani kiedy nastąpią ochłodzenia.