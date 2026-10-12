Wstępne prognozy długoterminowe obejmują okres od listopada do stycznia, a przewidywane wartości odnoszą się do średnich miesięcznych i norm wieloletnich z lat 1991–2020.

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Listopad i grudzień cieplejsze niż zwykle

Według prognozy przedstawionej przez „Fakt” w listopadzie średnia temperatura przekroczy normę we wszystkich regionach Polski, również na obszarach górskich. Wciąż jednak należy spodziewać się nocnych przymrozków i ochłodzenia. W granicach normy typowej dla tego miesiąca utrzyma się natomiast suma opadów.

Podobny scenariusz jest prognozowany na grudzień. Pierwszy miesiąc kalendarzowej zimy ma być łagodniejszy niż zwykle, a opady będą mieścić się w typowym zakresie.

W styczniu czeka nas więcej opadów

Łagodna zimowa aura nie zostanie z nami na długo. Już w styczniu średnie temperatury w całej Polsce mają wrócić do normy wieloletniej, co wprawdzie nie oznacza silnych mrozów, ale powrót warunków termicznych charakterystycznych dla tej pory roku.

Prognozy wskazują jednak na większą niż zwykle sumę opadów, m.in. na Pomorzu, Warmii, w rejonie Suwałk oraz Bydgoszczy i Torunia. Podobne wskazania dotyczą południa, zwłaszcza okolic Opola, Katowic, Krakowa, Rzeszowa i Zakopanego. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy będzie padał śnieg, czy deszcz, ani kiedy nastąpią ochłodzenia.