Najbliższe dni mają przynieść więcej słońca. Od czwartku 5 listopada przejaśnienia obejmą coraz większy obszar kraju. Poranki będą jednak dość chłodne, z temperaturą w okolicy 5 stopni Celsjusza. Po południu termometry wskażą już około 10 stopni. Taka pogoda ma utrzymać się do początku przyszłego tygodnia.

Reklama Reklama

W przyszłym tygodniu czeka nas atak zimy

Około 10–11 listopada przez Polskę ma przejść front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą opady. Jak informuje portal TwojaPogoda.pl, na nizinach spadnie deszcz, natomiast w górach, w tym również w ich niższych partiach, śnieg.

Zima zaatakuje mocniej w kolejnych dniach. Modele pokazują, że między 13 a 15 listopada należy spodziewać się opadów śniegu (od 1 do 5 cm) w wielu regionach kraju. Miejscami pokrywa może utrzymywać się przez kilkadziesiąt godzin. Jeden z zimowych scenariuszy zakłada, że na południu i wschodzie spadnie do 10 cm śniegu, do 20–30 cm w górach i nawet 50 cm w Tatrach. Mimo zimowej aury mróz na ogół powinien być niewielki.

Jeden ze scenariuszy zakłada powrót babiego lata

Jak to bywa w przypadku pogody, część modeli pokazuje zupełnie inne prognozy. Jeden ze scenariuszy zakłada powrót babiego lata – donosi TwojaPogoda.pl. W tej wersji od 14 do co najmniej 20 listopada w całej Polsce może być słonecznie, sucho i wyjątkowo ciepło, a temperatury miałyby wynosić od 15 do 20 stopni. Na razie nie można więc przesądzić, jaka będzie druga połowa miesiąca.