Callum Turner jest obecnie głównym faworytem bukmacherów do zastąpienia Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda. Notowania 36-letniego Brytyjczyka znacząco wzrosły po zakończeniu ostatnich prób ekranowych do nowego filmu o agencie 007. Spekulacje na temat jego kandydatury nasiliły się również po doniesieniach o zmianach w jego działalności zawodowej oraz publikacji zdjęć z żoną, piosenkarką Duą Lipą. Dodatkowo aktor otrzymał publiczne wsparcie Pierce’a Brosnana, który sam przed laty wcielał się w Jamesa Bonda.

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Kto zostanie nowym Jamesem Bondem? Callum Turner prowadzi w notowaniach bukmacherów

Firma bukmacherska William Hill znacząco obniżyła kurs na to, że właśnie Callum Turner zostanie kolejnym odtwórcą roli agenta 007. Oznacza to, że Brytyjczyk wyprzedził dotychczasowego faworyta, Jacka Lowdena.

Callum Turner Foto: PAP/EPA

Wśród kandydatów znajduje się również Josh O’Connor, który niedawno uczestniczył w przesłuchaniach do roli. Dalsze miejsca w notowaniach zajmują Richard Madden, Robert Pattinson i Joe Alwyn.

Spekulacje dotyczące Turnera nasiliły się po weekendowych doniesieniach o jego rezygnacji ze stanowiska dyrektora własnej firmy produkcyjnej Twentytwo Films Ltd. Aktor założył ją w sierpniu ubiegłego roku wspólnie ze swoją żoną, wokalistką Duą Lipą. Część obserwatorów uznała tę decyzję za możliwy sygnał, że Turner zamierza skoncentrować się na innych projektach.

Dodatkowe zainteresowanie wywołały zdjęcia, które para opublikowała w sobotę w mediach społecznościowych. Turner i Dua Lipa zaprezentowali się w halloweenowych stylizacjach, popijając martini – koktajl jednoznacznie kojarzony z Jamesem Bondem.

Pierce Brosnan o Callumie Turnerze: Jest naprawdę świetny

Kandydaturę Turnera publicznie poparł także Pierce Brosnan, który wcielał się w Jamesa Bonda w czterech filmach. Aktor miał już okazję współpracować z 36-latkiem na planie dramatu „The Only Living Boy in New York” z 2017 r., w którym młodszy Brytyjczyk zagrał jego syna.

– Callum to ktoś, z kim pracowałem, i jest naprawdę świetny – powiedział Brosnan w rozmowie z „Vanity Fair”.

Były odtwórca agenta 007 pozytywnie wypowiedział się jednak również o pozostałych aktorach wymienianych wśród kandydatów do roli. – Wszyscy mężczyźni, którzy obecnie znajdują się na tej liście, są aktorami, których podziwiam. Każdy z nich ma własny głos, odpowiednią sylwetkę i ekranową charyzmę. Wszyscy ci młodzi mężczyźni mają przed sobą długą karierę aktorską – ocenił Brosnan.

Turner, Lowden i O’Connor mają po 36 lat. Wszyscy trzej są białymi, heteroseksualnymi aktorami filmowymi. Jak zauważa brytyjski dziennik „The Guardian”, wybór któregokolwiek z nich sugerowałby, że Amazon MGM, który przejął kontrolę nad marką, nie zamierza znacząco odchodzić od pierwotnej wizji postaci stworzonej przez Iana Fleminga.

Jack Lowden i Josh O’Connor komentują spekulacje o roli agenta 007

Do doniesień dotyczących obsady nowego filmu odnieśli się już także pozostali kandydaci.

Jack Lowden w rozmowie z magazynem „GQ” przyznał, że zainteresowanie jego osobą jest dla niego wyróżnieniem, ale nie zamierza podsycać spekulacji. – To wszystko bardzo pochlebne. Miło jest być wymienianym w kontekście jakiejkolwiek roli, ale nie zamierzam dokładać się do tego szumu – powiedział aktor.

We wtorek głos zabrał również Josh O’Connor, który w rozmowie z BBC podkreślił, że samo znalezienie się w gronie potencjalnych następców Daniela Craiga jest dla niego niezwykłym doświadczeniem. – Bycie rozpatrywanym w tej samej kategorii jest czymś nadzwyczajnym. To niezwykle dziwny moment, w którym muszę się uszczypnąć, żeby uwierzyć, że to prawda. Już samo wymienianie mojego nazwiska w tym samym zdaniu i branie mnie pod uwagę przy czymś takim jest niesamowite – stwierdził O’Connor.

Kiedy poznamy nowego Jamesa Bonda? Producentka wskazuje termin

Na razie nie wiadomo, kiedy oficjalnie zostanie ogłoszone nazwisko aktora, który wystąpi w 26. filmie o Jamesie Bondzie. Producentka Amy Pascal zapowiedziała jednak, że informacja ta powinna zostać ujawniona „do końca roku”.

Nowa produkcja będzie pierwszą odsłoną serii po zakończeniu udziału Daniela Craiga. Aktor po raz ostatni wcielił się w agenta 007 w filmie „Nie czas umierać”, który trafił do kin w 2021 r.

Fabuła 25. części cyklu sugerowała definitywne zakończenie historii dotychczasowego Bonda, który najpewniej zginął. Jednocześnie po zakończeniu filmu pojawiła się zapowiedź: „James Bond powróci”.

Kim jest Callum Turner? Kariera potencjalnego następcy Daniela Craiga

Callum Turner, który jest obecnie głównym faworytem do roli Bonda w nowym filmie Villeneuve’a, rozpoczął karierę jako model. Dopiero później zdobył rozpoznawalność na dużym ekranie. Jedną z jego pierwszych znaczących ról był udział w dramacie Johna Boormana „Queen and Country” z 2014 r.

Później aktor wystąpił w drugiej i trzeciej części serii „Fantastyczne zwierzęta” – „Zbrodnie Grindelwalda” oraz „Tajemnice Dumbledore’a”. W kolejnych latach pojawił się między innymi w filmie George’a Clooneya „The Boys in the Boat” z 2023 r. oraz w komedii romantycznej „Eternity” z 2025 r., w której zagrał u boku Elizabeth Olsen i Milesa Tellera. W tym roku Turner wystąpił również w satyrze „Rosebush Pruning”. W styczniu ma zadebiutować serial „Neuromancer” z jego udziałem, przygotowywany dla Apple TV.

Obecnie aktor pracuje nad dwiema kolejnymi produkcjami. Pierwszą jest horror „Possession”, realizowany przez reżysera związanego z serią „Smile”. Drugą – komedia sportowa „The Comebacker” w reżyserii Marielle Heller, w której wystąpi także Tom Hanks.

Kto jeszcze był kandydatem do roli Jamesa Bonda?

Poszukiwania następcy Daniela Craiga trwają od kilku lat. Zapowiedź jego odejścia z serii, a następnie znaczne opóźnienie premiery ostatniego filmu spowodowane pandemią COVID-19 sprawiły, że w ciągu ostatnich czterech lat z rolą agenta 007 łączono wielu aktorów.

Przez długi czas wśród głównych kandydatów wymieniano Toma Hiddlestona, Toma Hardy’ego i Idrisa Elbę. Jednak wraz z przedłużającymi się przygotowaniami do kolejnej produkcji ich wiek zaczął przemawiać przeciwko ich kandydaturom.

W późniejszych spekulacjach pojawiały się także nazwiska Aarona Taylora-Johnsona, Toma Hollanda, Jamesa Nortona, Damsona Idrisa, Henry’ego Cavilla, Theo Jamesa, Jacoba Elordiego, Paula Mescala i Jamiego Dornana.