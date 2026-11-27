Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Warszawie wystąpił do Prokuratury Okręgowej w stolicy z wnioskiem o skierowanie do sądu pozwu dotyczącego ustalenia, kto jest uprawniony do dysponowania rachunkami bankowymi Trybunału Konstytucyjnego. Bank uzasadnia ten krok sprzecznymi dokumentami, które otrzymał w sprawie osób upoważnionych do wydawania dyspozycji płatniczych.

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Bogdan Święczkowski i Anna Korwin-Piotrowska napisali do NBP ws. rachunków TK

Jak wynika z pisma skierowanego do prokuratury, do NBP przekazano dwa zestawy dokumentów wskazujące różne osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK. Dokumenty zostały podpisane przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego oraz sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

Bank centralny podjął próby wyjaśnienia rozbieżności, jednak prowadzona korespondencja „nie przyniosła żadnych zmian w treści rozbieżnych stanowisk podtrzymywanych przez obie strony, z których każda równolegle twierdzi, że może dysponować środkami na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego”.

Nie pomogła również uchwała Rady Ministrów dotycząca podjęcia działań niezbędnych do zapobieżenia kryzysowi związanemu z funkcjonowaniem TK. Według NBP rozwiązaniem problemu nie byłoby także otwarcie dla Trybunału rachunków pomocniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

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Narodowy Bank Polski chce, by sprawę rachunków TK rozstrzygnął sąd

W swoim stanowisku bank odwołał się do przepisów ustawy o finansach publicznych. Przypomniał, że wydatki budżetu państwa dokonywane są przez dysponentów środków budżetowych z ich rachunków bieżących, z wykorzystaniem środków przekazywanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. W ocenie NBP oznacza to, że „w świetle przepisów powszechnie obowiązujących wydatki budżetowe Trybunału Konstytucyjnego z zasady powinny być realizowane z prowadzonego w NBP rachunku bieżącego tego posiadacza rachunku”. Bank zaznaczył, że uchwała nr 244 Rady Ministrów „nie skutkuje zmianą wyżej opisanego stanu prawnego, a tym samym nie prowadzi do trwałego i prawidłowego rozwiązania powstałej sytuacji”.

W tej sytuacji warszawski oddział NBP uznał za konieczne zwrócenie się do prokuratury. Oczekuje, że ta pilnie zainicjuje postępowanie sądowe, do którego – jak wskazano w piśmie – ma odpowiednią legitymację. Celem jest uzyskanie zabezpieczenia, a następnie prawomocnego orzeczenia określającego, kto może działać w imieniu TK w zakresie składania zleceń płatniczych dotyczących rachunków prowadzonych przez NBP.

Bank centralny poinformował o swoim wystąpieniu również obie strony sporu. Odpowiednie pisma otrzymali Bogdan Święczkowski i Anna Korwin-Piotrowska. NBP wyjaśnił w nich, że nadal prowadzi obsługę rachunków bankowych TK w zakresie wynikającym z zasad obsługi rachunków budżetu państwa. Ograniczenie dotyczy wyłącznie możliwości składania i realizowania dyspozycji płatniczych.

Spór o kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym eskaluje

NBP poinformował 16 listopada o zawieszeniu realizacji zleceń płatniczych z rachunków TK. Bank centralny wyjaśnił wówczas, że otrzymał sprzeczne informacje dotyczące reprezentacji Trybunału.

Pierwszy dokument, złożony 2 listopada, pochodził od prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i określał osoby uprawnione do reprezentowania instytucji w relacjach z NBP w związku z obsługą rachunku bankowego. Cztery dni później do banku wpłynęły kolejne dokumenty, podpisane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, w których wskazano inny skład osób upoważnionych do dysponowania środkami na rachunkach Trybunału.

Konflikt dotyczący kierowania TK zaostrzył się 30 października. Przedstawiciele grupy sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji poinformowali wtedy, że Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia o najdłuższym stażu, objęła kierowanie TK. Wydała również zarządzenie o przerwie w wykonywaniu czynności przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski zakwestionował te działania, określając je jako uzurpację. Krytycznie ocenił je również prezydent Karol Nawrocki. Stwierdził, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego państwa i siłowego przejęcia organu konstytucyjnego.

Odmienne stanowisko przedstawił premier Donald Tusk. Wskazywał, że Sejm wybrał nowych sędziów TK, jednak prezydent nie odebrał ślubowania od części z nich, a prezes Święczkowski uniemożliwiał im rozpoczęcie pracy. Premier podkreślał, że sędziowie, którzy po wielu tygodniach oczekiwania zdecydowali się podjąć obowiązki, spotkali się z atakiem.

Sąd Najwyższy 10 listopada uchylił zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła wówczas, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.

W czwartek, 26 listopada, sąd dyscyplinarny TK postanowił zawiesić Święczkowskiego w czynnościach służbowych sędziego Trybunału na 12 miesięcy, co ma pozwolić na przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego. Święczkowski, odnosząc się do tego orzeczenia, oświadczył, że „decyzje tego gremium są bezprawne i nie wywołują skutków prawnych, zwłaszcza w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z 10 listopada 2026 r.”.